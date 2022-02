Martedì 15 Febbraio 2022, 06:36

Si chiama così perché suo padre era fan dell'attrice africana Zeudi Araya, eletta Miss Eritrea nel 69. Un nome - e un titolo - che devono averle portato fortuna: domenica sera, Zeudi Di Palma, 20 anni, occhi scuri e capelli castani, nata e cresciuta a Scampia, ha sbaragliato 19 concorrenti diventando Miss Italia 2021 nella finale trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma web Helbiz.

Eccola qui la più bella del Paese, dolce e gentile, emozionata e con un mare di progetti da realizzare.

Il primo?

«La laurea. Studio Sociologia alla Federico II di Napoli e vorrei proprio finire in tempo».

Ma ora sei una Miss.

«È chiaro che la mia tabella di marcia subirà qualche modifica, ma non perdo di vista l'obiettivo».

A Scampia intanto ti aspettano.

«È il mio quartiere: non vedo l'ora di tornarci».

Tua madre, Maria Rosaria, è consigliere dell'Ottava Municipalità. Vale a dire: impegno sul territorio.

«La mia famiglia è da anni che si spende per cercare di restituire decoro e dignità a un quartiere che non è solo Gomorra».

A proposito di Gomorra: è vero che non hai mai visto la serie?

«Verissimo. Mi è capitato di imbattermi in qualche scena di sfuggita, forse un trailer, ma volutamente non l'ho seguita».

Zeudi di Palma, chi è la neo Miss Italia nata a Scampia: «La vittoria è dedicata a mia madre»



Perché?

«Scampia non è quella. È una realtà degradata, sì, ma è anche piena di gente onesta, giovani talentuosi che vogliono emergere e hanno il diritto di farcela. Nella serie tutto questo non c'è».

Il riscatto, insomma.

«È chiaro che fino a quando Scampia sarà sinonimo di Gomorra e nulla più, la Miss Italia che arriva da lì rappresenterà sempre una sorpresa e invece non dovrebbe esserci niente di strano».

Torniamo all'impegno per il rione.

«Noi ci crediamo davvero. Mia madre ha fondato La lampada di Scampia, un'associazione che aiuta i ragazzi del quartiere a scoprire e a esprimere le proprie passioni. Oggi sono io il presidente e la ringrazio per avermi dato fiducia».

Il sindaco Manfredi - via Twitter - ti ha invitata a Palazzo San Giacomo per farti i complimenti.

«Ci andrò certamente. Sono felice di conoscerlo e fiera di portare la bandiera di Napoli ovunque andrò».

A proposito, dove andrai?

«Non lo so ancora. I programmi sono tanti e anche gli impegni già presi. Per adesso mi godo questa vittoria».

Come è nata l'idea di partecipare a Miss Italia?

«Ho sempre amato il mondo della moda. Ero una bambina e mi divertivo giocando a fare la modella. Ho sfilato per la prima volta a 12 anni, proprio a Scampia. Una kermesse intitolata Le Vele e la moda, ricordo che fu tutto molto divertente».

Zeudi di Palma è Miss Italia 2021: 20 anni, campana, è stata eletta a Venezia nella finale trasmessa in diretta streaming



Poi però sei andata avanti.

«Sì, ho cominciato presto a lavorare. Per un periodo pure al teatro San Carlo, accoglievo e accompagnavo gli ospiti, e poi sfilavo per qualche concorso di bellezza».

Studio e lavoro, insomma.

«Lo facevo anche per non gravare troppo sulla mia famiglia: tre fratelli e genitori separati da quando avevo solo due anni. Siamo cresciuti senza padre, non è stato facile ma ce l'abbiamo fatta grazie alla forza e ai sacrifici di mia madre».

Infatti le hai dedicato la vittoria.

«Se la merita. Le devo quello che sono. Ha sempre creduto in me, mi ha seguita e incoraggiata».

Torniamo al concorso. Non è mancato un po' di pathos finale.

«Vero. Ero tra le tre finaliste ma per un errore tecnico sembrava fossi stata eliminata. Ma poi la sorpresa, e la gioia, sono state ancora più grandi».

Progetti per il futuro?

«Mi piacerebbe coltivare il mio talento artistico. Amo disegnare, so suonare il clarinetto, le percussioni e il pianoforte. Recitare non mi dispiacerebbe, anche quella è una straordinaria forma d'arte. E vorrei continuare a lavorare per gli altri».

Gli altri chi?

«I ragazzi del mio quartiere, quelli che vivono dove batte il mio cuore».