Time, Zelensky tra le 100 persone più influenti del mondo. Ci sono anche Biden e Putin, ma nessun italiano

Per la prima volta Volodymyr Zelensky, volto della resistenza di Kiev all'invasione russa, compare nell'elenco del Time delle 100 persone più influenti del 2022. Il testo di “presentazione” del presidente ucraino, comparso sul prestigioso magazine americano, è stato redatto da Joe Biden che ha descritto Zelensky come un «leader all'altezza del coraggio e della resilienza» del suo popolo. Oltre lo stesso presidente degli Stati Uniti, tra le diverse personalità politiche mondiali compaiono anche il leader del Cremlino Vladimir Putin, Olaf Scholz, Von der Leyen e Xi Jinping.

Nell'elenco anche il presidente della Bce Christine Lagarde nella categoria 'Titans', della quale fanno parte anche gli amministratori delegati di Apple e Amazon, Tim Cook e Andy Jassy, ma anche le stelle del calcio americano Megan Rapinoe, Becky Sauerbrunn e Alex Morgan riuscite di recente a incassare un'importante vittoria sull'equal pay. Accanto a loro ci sono poi la regina del piccolo schermo Oprah Winfrey e Kris Jenner, la madre delle Kardashian. Nella categoria leader anche il governatore della Florida Ron DeSantis e il giudice della Corte Suprema nominato da Biden Ketanji Brown Jackson. Nella categoria 'Icons' il Time nomina l'attore Keanu Reeves, la cantante Adele e i tennisti Rafael Nadal e Peng Shuai, mentre fra gli 'Innovators' c'è Zendaya e fra i 'Pioneers' Frances Haugen, la talpa di Facebook. Fra gli artisti sono invece incoronati Pete Davidson, l'attuale compagno di Kim Kardashian, la Carrie di Sex and The City Sarah Jessica Parker, l'attrice di origini ucraine Mila Kunis e Jeremy Strong e Zoe Kravitz.

“In President @ZelenskyyUa, the people of Ukraine have a leader worthy of their bravery and resilience,” writes @JoeBiden #TIME100 https://t.co/mSasiSIIEO pic.twitter.com/pV93a1xQKD

— TIME (@TIME) May 23, 2022