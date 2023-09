Zelensky, Umerov per combattere la corruzione nell'esercito: come cambierà la guerra con il nuovo ministro della Difesa

All'inizio di febbraio 2023, il Presidente Volodymyr Zelensky ha riunito nel suo ufficio i giornalisti dei principali media ucraini per una «chiacchierata». Il Presidente ha chiesto ai media di rabbassare i toni sul tema della corruzione nell'esercito e nel Ministero della Difesa. Ma fu in quei giorni che scoppiò il primo scandalo pubblico sull'approvvigionamento di cibo per le Forze Armate.

Ucraina, Rustan Umerov: chi è il tataro scelto da Zelensky per guidare il ministero della Difesa. I nonni deportati da Stalin a Samarcanda

Zelensky aveva promesso che non avrebbe tollerato la corruzione e che l'avrebbe contrastata. E così ha fatto. Mossa numero uno: sostituire il Ministro della Difesa. Il presidente non nutre sospetti su Reznikov, ma ritiene che l'ex ministro della Difesa non sia in grado di far fronte all'enorme numero di sfide che il suo ministero deve affrontare.

Zelensky nutriva forti dubbi già a febbraio.

Tuttavia, tra l'incontro in via Bankova e il giorno delle dimissioni effettive del capo del Ministero della Difesa sono passati esattamente sette mesi. Il 5 settembre, la Rada (Il Parlamento ucraino) ha destituito Reznikov a maggioranza costituzionale e Zelensky ha nominato Rustem Umerov come nuovo Ministro della Difesa. Come cambierà la guerra? Secondo la stampa ucraina «una maggiore stabilità interna», sancita dalla lotta alla corruzione tra i Plazzi di Kiev, «porterà ad ottenre risultati più concreti».

Il retroscena

Nell'agosto 2023, il Ministro Reznikov è stato "bocciato" dai media e dai social media quasi ogni giorno.

Gli interlocutori del governo hanno confermato all'unanimità le imminenti dimissioni del capo del ministero della Difesa, e altrettanto unanimemente hanno alzato le mani quando è stato chiesto: «Chi sarà il nuovo ministro della Difesa?».

Fino a poco tempo fa, Zelensky non aveva un vero candidato.

«Il presidente ha scelto Umerov solo dieci giorni prima. Non aveva grandi idee o candidati già pronti», afferma in via ufficiosa uno stretto collaboratore del presidente.

Inaspettatamente, Umerov è diventato un candidato che potrebbe accontentare tutti: Zelenskyy lo vede come un manager, gli attivisti filo-occidentali lo vedono come un uomo con una certa reputazione e Yermak lo vede come qualcuno che non influenzerà i due deputati del Ministero della Difesa che sono importanti per il capo dell'Ufficio.

Il ruolo di Umerov

Formalmente, Rustem Umerov è entrato in politica come deputato del partito Golos di Sviatoslav Vakarchuk. Tuttavia, l'affiliazione al partito del deputato è sempre stata correlata alla sua partecipazione alla vita dei Tatari di Crimea. Relativamente parlando, Umerov era uno di quei delegati che la leadership tatara di Crimea sta cercando di integrare in vari partiti per proteggere meglio gli interessi del proprio popolo.

Umerov è apparso per la prima volta apertamente come membro della squadra di governo quando ha fatto parte della delegazione ai colloqui con i russi in Bielorussia il 28 febbraio 2022. A questi colloqui ha partecipato per la prima volta anche l'oligarca russo Roman Abramovich.

In seguito, Umerov e Abramovich hanno comunicato ampiamente sulle questioni umanitarie nella zona di guerra.

Nel marzo 2022, l'oligarca russo e l'ex capo del Fondo per la proprietà statale hanno addirittura manifestato gli stessi sintomi di avvelenamento. «Aveva qualcosa di rosso negli occhi. Siamo andati dai medici e ci siamo fatti visitare. Ci hanno detto che non era successo nulla di troppo grave, ma non capivano cosa fosse. Poi siamo andati da altri medici specializzati in attacchi chimici, che ci hanno visitato», ha ricordato Umerov in un'intervista a UP



Umerov è un «uomo di mondo», per intenderci. Ha contatti con molti esponenti di vari Paesi, come la Turchia. I rapporti di Umerov con l'establishment turco li aveva coltivati mentre lavorava come assistente di Mustafa Dzhemilev. Tali legami, hanno aiutato in modo significativo l'Ucraina.

Umerov è utile all'Ufficio presidenziale anche per i suoi legami con l'Arabia Saudita. Non a caso è stato uno dei membri della delegazione ucraina al recente incontro «pacifico» dei consiglieri di sicurezza a Gedda.

La decisione di nominare Umerov al Ministero della Difesa può quindi sembrare inaspettatama ma non lo è affatto.