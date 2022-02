Zamparini, morto l'ex presidente del Palermo: aveva 80 anni

Il calcio piange Maurizio Zamparini. L'ex presidente del Palermo è morto stanotte: a dicembre era stato sottoposto a intervento chirurgico di peritonite ed era finito in terapia intensiva a causa di una complicazione durante l'intervento. Negli ultimi giorni una ricaduta e il nuovo ricovero. Ma non ce l'ha fatta ed è morto a 80 anni in una clinica in provincia di Ravenna.

Dopo aver portato il Venezia in Serie A, l'imprenditore friulano aveva acquistato il Palermo diventando il patron più vincente della storia del club rosanero. Con lui i siciliani sono tornati nella massima serie, riuscendo poi a qualificarsi anche a Coppa Uefa e Europa League. E proprio a Palermo sono sbocciati alcuni dei più grandi talenti del nostro calcio: da Cavani a Pastore, da Amauri a Paulo Dybala. Dopo gli anni d'oro l'inizio del declino con il fallimento della società, ripartita dalla Serie D. Nei mesi scorsi Zamparini aveva perso il figlio Armando, trovato morto nella sua abitazione di Londra.