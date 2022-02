Zaki, udienza rinviata al 6 aprile: «Mi hanno messo mezz'ora nella gabbia degli imputati»

Il processo a Patrick Zaki è stato aggiornato al 6 aprile: lo ha detto lo stesso studente egiziano dell'università di Bologna. Prima dell'udienza Patrick Zaki è stato tenuto «circa mezz'ora» nella «gabbia degli imputati». Lo ha detto a giornalisti lo stesso attivista egiziano dopo aver confermato che «la corte ha appena deciso di rinviare l'udienza al 6 di aprile. Adesso sono libero ed è un bene».

«Un'attesa ancora enormemente lunga quella di Patrick per avere finalmente la sua libertà. E' una data che ricorre quella del 6 aprile: nel 2020 e nel 2021 c'erano state altre udienze in questa data. Speriamo che sia l'ultimo giorno in cui Patrick si presenterà di fronte a un giudice e fino ad allora c'è da aspettare, da stargli vicino e accompagnarlo in questa lunga attesa di quella che speriamo sia l'ultima udienza». Così all'Ansa Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International in Italia.