Young Signorino, furia al concerto: dà uno schiaffio a uno spettatore che lo deride

Non proprio un Signorino, a dispetto del suo nome. Il giovane cantante Young Signorino durante il suo ultimo concerto, il 31 luglio a Fermo, nelle Marche, ha dato uno schiaffo ad uno spettatore che era in prima fila. Mentre il trapper era intento a cantare uno dei suoi brani, “Padre Satana”, uno spettatore dello show, posizionato a lato del palco, ha palesemente iniziato a prenderlo in giro con dei gesti. Stando a quanto riferito dal cantante, il ragazzo lo avrebbe più volte preso in giro, chiamandolo ‘anoressico’. Young Signorino, infastidito, si è quindi avvicinato al ragazzo, per poi sferrargli uno schiaffo in pieno volto.

Il cantante ha poi voluto chiarire l’episodio su Instagram: «Se tu vieni nel mio spazio a fare il co***one, io sto zitto una volta, due volte, tre volte poi ti becchi uno schiaffo in faccia. Dovete imparare a stare al mondo, non potete fare il ca**o che vi pare sia sui social che nella vita reale senza conseguenze: io vi do uno schiaffo, un altro probabilmente vi fa peggio. Fidati, questa è educazione».



Ultimo aggiornamento: 12:31

