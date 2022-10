Sara Lee, la wrestler muore a 30 anni e lascia marito e tre figli: il giallo della (rara) malattia al seno

Muore a 30 anni la wrestler Sara Lee. L'annuncio che sconvolge il mondo del wrestling americano è stato dato dalla madre della giovane lottatrice. Sara lascia il marito, il collega star della WWE, Wesley Blake (vero nome Cory Weston) e i loro tre figli.

Sara Lee, è nota al grande pubblico non solo come wrestler professionista, ma anche come la vincitrice della sesta edizione dell'evento targato WWE, Tough Enough. La madre della 30enne ha scritto su Facebook: «È con il cuore pieno di dolore che volevamo annunciare che la nostra Sara è andata a stare con Dio. Vi chiediamo di rispettare il lutto della nostra famiglia».

WWE is saddened to learn of the passing of Sara Lee. As a former "Tough Enough" winner, Lee served as an inspiration to many in the sports-entertainment world. WWE offers its heartfelt condolences to her family, friends and fans. pic.twitter.com/jtjjnG52n7

— WWE (@WWE) October 7, 2022