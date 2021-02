Un documentario, che debutterà per HBO il prossimo 21 febbraio in America, riporta alla ribalta le accuse di molestie contro Woody Allen.

Negli ultimi dieci anni, i registi americani Kirby Dick e Amy Ziering hanno intrapreso una crociata, gettando luce sui fallimenti delle istituzioni nell'affrontare gli abusi sessuali e dando una piattaforma ai sopravvissuti. Hanno

smascherato il marciume nelle forze armate (The Invisible War), nei campus universitari (The Hunting Ground) e nell'industria musicale. Ogni documentario si è concluso con un elenco degli accusati e dei coinvolti che hanno rifiutato di essere intervistati.

In quest'ottica, è facile capire perché la saga di Woody Allen - Mia Farrow sia un argomento interessante per Dick e Ziering. Nel 1992, Allen fu accusato di aver molestato la figlia adottiva Dylan, allora di sette anni. Le accuse, che Allen ha ripetutamente negato, non hanno portato né accuse penali né a una completa assoluzione e, per molti anni, non sembravano riguardare affatto il regista premio Oscar. Ma Dylan, sua madre Mia Farrow e, più recentemente, suo fratello Ronan hanno riportato le accuse in libri, editoriali e interviste alla

stampa. La loro persistenza ha generato una trazione sempre maggiore.

“I remember my mom told me and Ronan, ‘Daddy took naked pictures of Soon-Yi.’ And that was sort of the first instance where I thought, ‘Oh… it’s not just me,’” says Dylan Farrow in a new four-part HBO docuseries called "Allen v. Farrow." https://t.co/0Or9W0IjXo — The Daily Beast (@thedailybeast) February 16, 2021



"Allen v. Farrow" di Dick e Ziering, una docuserie HBO in quattro parti, segna l'ultimo passo nella diffusione di quella narrazione, usando il racconto di Dylan di quello che è successo come fulcro supportato da documenti presentati di recente, registrazioni audio e video (il documento non chiarisce in realtà cosa esattamente non si

era mai sentito prima e cosa è semplicemente riemerso).

Armie Hammer: «Vorrei mangiarti e bere il tuo sangue». Accusato di cannibalismo, l'attore lascia il film con Jennifer Lopez

Nella prima parte, "Allen v. Farrow" ricostruisce la relazione Woody - Mia, dal romanticismo (sono stati insieme per 12 anni ma non si sono mai sposati e non hanno mai convissuto ufficialmente) all'alchimia professionale. Un'eccentrica famiglia mista che si ritrova coinvolta in accuse e rivelazioni da incubo, fino a che Woody ha lasciato Mia per sua figlia adottiva Soon-Yi. La relazione di Allen con Soon-Yi, sono sposati da 23 anni ormai, è

indissolubilmente legata alle successive accuse di molestie. Woody ha accusato Mia di aver inventato l'accusa e di aver fatto il lavaggio del cervello a Dylan, per desiderio di vendetta.

Autobiografia di Woody Allen, a poche ore dall'uscita, al top delle vendite online

La storia di Dylan, raccontata principalmente nella seconda e terza ora, è inflessibile. Come racconta il sito specializzato Hollywood Reporter, i registi spesso associano le sue parole a filmati inquietanti della fattoria della famiglia nel Connecticut, dove si è verificato il presunto abuso. In contrasto con i gioiosi filmati

casalinghi dell'enorme famiglia Farrow che saltella intorno alla casa e al lago adiacente, gli scatti della casa vuota sono torbidi e freddi, con foto di famiglia felici che assumono un'aria spettrale, accompagnate dalla triste colonna sonora di Michael Abel. Il racconto di Dylan del presunto assalto, filmato da Mia pochi giorni dopo che è stato riferito che si è verificato, è grafico e profondamente inquietante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA