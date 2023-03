Wolfgang Porsche divorzia con la moglie perché «ha la demenza» e va a vivere con la nuova fidanzata: è una principessa ed ex modella

Wolfgang Porsche cambia subito vita. Dopo aver lasciato la moglie, e chiesto il divorzio, va a vivere con la sua nuova fidanzata, una ex modella più giovane di lui di quasi 20 anni. Il miliardario dirigente della Porsche, 79 anni, si sta separando dalla consorte di lunga data Claudia Hübner, 76 anni, affermando che la malattia, soffre di una forma di demenza, le ha portato cambiamenti nella sua personalità condizionando il loro rapporto.

Wolfgang Porsche e la nuova fidanzata

L'uomo ora ha scelto di vivere con la principessa Inaara Aga Khan, 59 anni. Conosciuta anche come Gabriela Prinzessin zu Leiningen, si dice che i due siano amici da più di 25 anni e che si siano avvicinati nell'ultimo periodo. La relazione è venuta alla luce dopo che lei ha accompagnato il ricchissimo 79enne alle Maldive lo scorso gennaio. La moglie Claudia attualmente vive con sua figlia e con quattro badanti che si prendono cura di lei 24 ore su 24. Secondo quanto afferma la famiglia la donna non è stata in grado di muoversi autonomamente per mesi e la sua consapevolezza mentale ha subito un rapido declino. La stretta cerchia di amici della principessa Khan ha detto ai media austriaci che la decisione della coppia di andare a vivere insieme è arrivata perché entrambi volevano evitare di passare del tempo separati.

Wolfgang Porsche, que cumple 80 años y tiene una fortuna estimada de más de 20.000 millones, anuncia su separación y causa un escándalo. Mantiene una relación pública con la princesa Gabriela de Leiningen, de 59 y amiga suya desde hace un cuarto de siglo https://t.co/A6ySv2mjNV — EL PAÍS (@el_pais) March 24, 2023

Dove vivono?

Non è stato rivelato se si siano trasferiti nella casa di Porsche a Zell am See, in Austria, o nella sua lussuosa villa a Monaco. Il miliardario ha sbalordito l'alta società europea quando ha chiesto il divorzio dalla moglie dicendo che la sua malattia gli ha cambiato la vita. Wolfgang e Claudia stanno insieme dal 2007 e si sono sposati nel 2019. Il patrimonio della famiglia Porsche è stato stimato in 20 miliardi di euro.

Chi è la principessa Inaara Aga Khan

La principessa Inaara ha invece sposato il miliardario Aga Khan IV, l'imam del ramo Nizari dei musulmani sciiti imami ismailiti, nel 1998, e ha divorziato 16 anni dopo. Nel 1991 Gabriela sposò il principe Karl Emich di Leiningen e la ricca coppia condivide una figlia, la principessa Teresa di Leiningen. Divorziarono sette anni dopo e poco dopo lei sposò lo svizzero Karim Aga Khan IV, 86 anni, considerato un diretto discendente del profeta Maometto.