William e Harry si rivedranno con Kate e Meghan? Ecco dove potrebbe avvenire l'incontro

Venerdì 14 Ottobre 2022, 13:31

A quanto pare potrebbe esserci all’orizzonte una reunion reale. Mentre il principe William e la principessa Kate si preparano per il loro viaggio negli Stati Uniti a dicembre, sembra che il loro programma possa allinearsi perfettamente con quello di Meghan Markle e del principe Harry. Il 2 dicembre il principe e la principessa di Galles parteciperanno alla seconda cerimonia di premiazione annuale dell’Earthshot Prize a Boston. Il Duca e la Duchessa di Sussex si stanno anche preparando a visitare la costa orientale più o meno nello stesso periodo per partecipare al Gala del Premio Ripple of Hope dell’organizzazione Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR) a New York, dove saranno premiati. E in automatico scattano le voci di reunion. Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

