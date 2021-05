Will Smith, ingrassato, mette in mostra la pancetta: «Sarò sincero, sono nella peggior forma fisica della mia vita»

Will Smith fa coming out di pancetta sul suo profilo Instagram. L'attore posta una scatto in cui si mostra ingrassato in pantaloncini e senza maglietta. Nessuna censura social e fierezza dei chili di troppo. «Sarò sincero con voi», scrive la star nella didascalia del post, «Sono nella forma peggiore della mia vita».

In effetti l'attore, dalla serie anni 90 "Il principe di Bel-Air", che lo aveva reso noto al pubblico italiano, fino al successo di "Suicide Squad" nel 2016, ci aveva abituato ad osservarlo in tutte altre geometrie. Lo stesso Smith ha dichiarato tempo fa di non sentirsi a suo agio nell'attuale foma fisica, che è per lui una novità. «Essere così fuori forma è un po' nuovo per me», ha dichiarato in un'intervista riportata da FoxNews.

Willow Smith si dichiara “poliamorosa”: «La monogamia è antiquata, meglio l’onestà di relazioni aperte con più partner»

«Durante la mia ascesa come star del cinema, ero, tipo, selvaggiamente disciplinato, quindi essere in questo posto nella mia vita, anche qualcosa di semplice come togliermi la maglietta mentre sono fuori forma, questo permettermi di essere visto meno che in modo ottimale è una novità» ha aggiunto.

Ma, pancetta o no, Will Smith riesce comunque ad ammaliare il proprio pubblico, che mostra nei commenti del post tutto il suo affetto nei suoi confronti. «Bugie» scrive un utente, «Tu sei Will Smith, puoi avere qualsiasi forma desideri», aggiunge un'altro. Ed è proprio così, body positivity per tutti i tipi di corpi, ma se poi si parla di quello di Will Smith, la positività non potrebbe mai avere forma migliore.

