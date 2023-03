Will Smith "imbarazzato e ferito" per i commenti di Chris Rock nello speciale di Netflix

Tornano gli Oscar, domenica prossima, e si torna a palare dello schiaffo diventato virale nell'ultima edizione. Will Smith è rimasto "imbarazzato e ferito" dai commenti di Chris Rock nel suo ultimo speciale Netflix, che hanno riacceso la controversia, secondo quanto indicato dal New York Post. Il famoso comico ha usato il suo ultimo speciale per aggredire verbalmente Smith. "Will è imbarazzato e ferito da ciò che Chris ha detto di lui e della sua famiglia nel suo speciale su Netflix", ha detto una fonte a Entertainment Tonight. "Non l'ha guardato, ma le persone gli hanno detto quello che ha detto Chris", ha continuato l'insider, aggiungendo che "Will e Jada (Pinkett Smith) hanno visto dei commenti a riguardo". "Will si è scusato con Chris e vorrebbe che Chris lo lasciasse andare", ha aggiunto la fonte.

Will Smith, la moglie Jada Pinkett Smith e il tradimento con un amico del figlio: chi è August Alsina, il rapper amante

Will Smith imbarazzato e ferito, cosa è successo

Secondo quanto riferito, Smith ritiene che Netflix abbia fatto una mossa "sgradevole" mandando in onda lo speciale di Rock. Nel frattempo, l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato una speciale "squadra di crisi" per aiutare a evitare simili sconfitte alla cerimonia di domenica. Bill Kramer, che ha assunto la carica di CEO dell'Academy nel luglio 2022, ha rivelato che la squadra designata sarà pronta a entrare in azione alla cerimonia del 12 marzo se le cose dovessero andare male. "Abbiamo un intero team di crisi, qualcosa che non abbiamo mai avuto prima, e molti piani in atto", ha detto Kramer. “Abbiamo eseguito molti scenari. Quindi è nostra speranza che saremo preparati per tutto ciò che potremmo non anticipare in questo momento, ma che stiamo pianificando nel caso in cui accada".