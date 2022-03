Will Smith, il figlio Jaden difende il padre su Twitter: «È così che facciamo». E scoppia la polemica

«È così che facciamo». È il tweet di Jaden Smith, figlio di Will Smith, in sostegno del padre, finito al centro delle polemiche per il pugno sferrato al comico Chris Rock durante la cerimonia di premiazione della serata degli Oscar 2022.

Il figlio della star ha espresso il proprio supporto al papà sul social con questa frase e successivamente con un altro Tweet (poi cancellato), in cui pubblicava un selfie e il commento "Il discorso di mio padre mi ha fatto piangere". Una reazione che ha diviso i fan: tra i centinaia di commenti, la maggiorparte condannano il gesto violento, anche se c'è stato qualcuno che lo appoggia.

APPROFONDIMENTI MEDICINA Alopecia, cos'è la malattia autoimmune di cui soffre... PERSONE Foto IL CASO Will Smith e Jada Pinkett, dai tradimenti alla dipendenza da... OSCAR Will Smith, dopo il pugno l'abbraccio dell'amico Denzel... IL PREMIO Will Smith piange durante il suo discorso dopo l'Oscar e il...

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

Le ragioni di Will

A scatenare l'ira di Will Smith è stata la battuta del comico Chris Rock che ha fatto ironia sulla malatia della moglie dell'attore Jade Pinkett, affetta da alopecia, una patologia che causa la perdita dei capelli. “Ti prepari per Soldato Jane 2?” ha detto il comico, alludendo al look di Demi Moore che nel film recita con la testa rasata. Così Smith si è alzato, ha raggiuto il palco e ha sferrato un colpo in pieno volto al comico. Tornato al suo posto avrebbe gridato: "Non pronunciare mai più il nome di mia moglie".

Chi è Jaden Smith il figlio di Will

Il figlio di Will Smith, Jaden Smith ha 23 anni (è nato a Malibù l'8 luglio 1998) È un attore, rapper, ballerino, modello e stilista, sui social ha 8 milioni di followers: il suo esordio nel grande schermo è stato nel 2006, in cui ha interpretato insieme al padre la parte del bambino nel film di "La ricerca della felicità".