Whitney Houston: il trauma degli abusi, la dipendenza e il talento. Al cinema il film che svela i segreti della diva del pop

L'ascesa e il declino. Il talento di una delle voci più potenti della storia, la vita da star ma anche i lati oscuri e le fragilità di una donna. Il nuovo film documentario su Whitney Houston intitolato "Whitney: Una Voce Diventata Leggenda", (titolo originale "Wanna Dance With Somebody") arriva al cinema il 22 dicembre con l'artista interpretata da Naomi Ackie. Il film è diretto dalla regista Kasi Lemmons, mentre la sceneggiatura è opera di Anthony McCarten, candidato all’Oscar per "Bohemian Rhapsody" e premiato per "La teoria del tutto".

Irene Cara morta, da Flashdance a “Saranno famosi” chi era l'attrice e cantante da Oscar

I segreti di Whitney

La biopic squarcia il velo luccicante del successo di un mito mondiale per scoprire il marchio di inquietudine e dolore della sua storia personale. Una vita da stella "brillante e maledetta" spesso accostata a Micheal Jackson e Amy Winehouse, terminata con la tragica morte nella vasca da bagno di una stanza d'albergo l'11 febbraio 2012 a 48 anni. Un marchio di dolore che non ha risparmiato neanche la figlia: tre anni dopo la madre, nel a 2015 soli 22 anni, anche Bobbi Kristina Brown è stata trovata in una vasca da bagno annegata, anche lei dopo aver consumato un mix di droghe.

Irene Cara, morta la cantante e attrice famosa per “What a feeling” in “Flashdance”: aveva 63 anni

Gli abusi da bambina

La "regina del pop" degli anni '80 era figlia della canante Cessy Houston (corista di Elvis Presley) ed era cresciuta nel quartiere nero di Newark in una famiglia molto numerosa insieme a zii e cugni. Secondo quanto rivelato dal fratello, proprio in famiglia Whitney Houston, avrebbe subito moltestie sessuali da bambina da parte della zia. Un trauma che l'accompagnerà per tutta la vita. A rendere le cose più difficili nell'america degli anni '80 anche la sua identità sessuale fluida: a 18 anni Whitney va a vivere con la sua migliore amica Robyn Crawford, considerata dai fratelli "un demone che l'ha spinta a diventare lesbica". Crawford l'accompagna anche nel successo, disegnando i suoi costumi per gli spettacoli e viene allontanata dal marito di Whitney, il rapper Bobby Brown. Una relazione da cui naque la figlia Bobbi Kristina Brown ma che presto si trasformò in abuso.

Dua Lipa ai Grammy 2022 con l'abito Versace di 30 anni fa (e anche la scenetta sul palco è amarcord)

Il successo mondiale con "I wanna Dance With Somebody"

La biopic ripercorre le tappe del successo di Withney Huston, dal suo esordio folgorante nel 1985 con brani come "How Will I Know", "Greatest Love of All". Poi l'uscita del suo terzo album "I'm Your Baby Tonight" e la celebre "I Wanna Dance With Somebody". A 27 anni è una star mondiale e sale su uno dei palchi più importanti d'america: al SuperBowl del 1991 reinterpreta con un ritmo "black" l'inno americano. Davanti a un pubblico prevalentemente bianco scandisce le parole «Sarò libera» in uno dei momenti più significativi e commoventi per il popolo afroamericano. Nel 1992 esce "The Bodyguard", colonna sonora di "I Will Always Love You". È l'apice della sua carriera, la vetta da cui comincia un inesorabile declino,che in poco tempo si trasforma in una discesa agli inferi.

Il declino e la dipendenza

La relazione abusante con Brown diventa insopportabile e violenta, l'abuso di droghe e il tunnel della dipendenza rendono Houston irriconoscibile e rovinano per sempre la sua voce. Sono gli anni di clamorosi insuccessi e album rimasti inediti. Quando si decide a lasciare il marito e tenta il percorso di cura per uscire dalle dipendenze è tardi. Nel 2012 l'ultima apparizione in pubblico. Lo stesso anno la morte.

Whitney Houston, 10 anni fa la morte della diva. La vita, i successi e quella tragica fine in una stanza d'hotel