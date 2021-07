Wayne Rooney e la notte di fuoco con le modelle: scadalo social per l'ex calciatore (sposato e con quattro figli)

Lunedì 26 Luglio 2021, 17:58

Notte di vizi per Wayne Rooney. Tra sabato e domenica il campione inglese ha condiviso la stanza con con le modelle Taylor Ryan, Elise Melvin e Brooke Morgan, tutte di 21 anni. Rooney risulta è però sposato e padre di quattro figli. Le foto sono apparse online pubblicate sul tabloid inglese Daily Mail oggi.

Come riportato anche dal sito Dagospia, l’ex calciatore avrebbe invitato le tre ragazze al suo tavolo nell’esclusivo club Chinawhite di Manchester, poi da lì si sarebbero tutti spostasti in albergo per passare la notte. Stando però a quanto raccontato da alcuni amici delle ragazze «non ci sarebbe stato alcun contatto sessuale, ma soltanto una fantastica serata».

Gli scatti pubblicati

Lo scatto insieme al bomber inglese è stato pubblicato da Taylor Ryan sul suo account social Snapchat, seguito da 13mila utenti. Nella foto si nota lei seduta con Rooney su un divano. Un'altra immagine, invece, mostra Rooney che indossa una felpa con cappuccio nera e jeans e agita il braccio in aria mentre tiene in mano un bicchiere di vino. Scatti che proseguono poi nella camera di un albergo, dove Rooney però si sarebbe fatto prendere dal sonno. Le ragazze quindi pare che ne abbiano approfittato per qualche scatto di nascosto.

Mentre l’attaccante inglese è addormentato su una sedia, infatti, le tre si spogliano fino a restare solo con le mutande. Una di loro ha pubblicato una foto che mostra il suo lato b accanto a Rooney con la didascalia: «Mooney Rooney». In un’altra immagine una delle ragazze fa un segno di pace accanto a Rooney mentre l'altra è sdraiata sul letto in mutande. Didascalia «Sleepy Wayne».

La versione di Rooney

Quando Rooney si è svegliato si è infuriato e ha chiamato la polizia per denunciare l’accaduto. Il calciatore ha detto agli agenti di essere stato raggirato e ha fatto rimuovere le foto. La storia ha scatenato il popolo social inglese. «Quale crimine? Wayne Rooney è stato costretto sotto minaccia a mano armata a passare la notte in un hotel con delle donne», ha comentato un utente. Mentre un altro ha scherzato: «Wow...se questo è un crimine scrivetemi!».

