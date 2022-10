Wanna Marchi: «Oggi vivo con 600 euro al mese di pensione, capito? Questa è l'Italia»

Prima davanti alle telecamere di Netflix, poi sotto i riflettori di "Non è l'Arena". Wanna Marchi torna alla ribalta e lo fa raccontando di nuovo la sua storia e provocando i giornalisti in studio. La curiosità sulla sua vita si intreccia con la rabbia delle persone che hanno incrociato un simbolo della televisione italiana degli anni 80 e 90. Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile si sono aperte di fronte alle telecamere della tv di oggi che, però, è ancora molto interessata a quella di ieri. In studio arriva al domanda di un giornalista: «Ma di cosa vive oggi? Quanto prende Wanna Marchi di pensione avendo guadagnato 30 miliardi?". L'ex presentatrice risponde così: «600 euro al mese, capito? Questa è l'Italia». A quel punto arriva la risposta: «Avrà versato i contributi?». Lo stupore delle ospiti dura pochissimo, Wanna Marchi sorride mentre la figlia Stefani Nobile risponde: «40 e passa anni di contributi, secondo me lui vive in un mondo tutto suo...»