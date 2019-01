Wanda Nara cade sul toro meccanico, l'incidente è hot (e i fan apprezzano sui social)

Una buona resistenza, quella messa in mostra da Wanda Nara in sella al toro meccanico, con la moglie di Icardi che alla fine non è riuscita a restare in equilibrio ed è caduta sul materasso, proprio mentre il toppino bianco lasciava fuoriuscire il seno. L'incidente hot, ad ogni modo, è durato solo pochi secondi, giusto il tempo di ricomporsi e rialzarsi come se nulla fosse.

Wanda Nara ha poi ammesso con la massima sincerità: «I miei amici sanno come farmi divertire». La showgirl 32enne si è cimentata durante una festa con la sfida del toro meccanico, dimostrando forza ed equilibrio ma finendo per essere disarcionata. Tutto è stato adeguatamente pubblicizzato sui social network con una valanga di like. Wanda Nara, dopo essere salita sul toro meccanico, si è aggrappata bene con le mani alle corna e ha cercato di mantenersi in equilibrio anche con le gambe.



Ultimo aggiornamento: 15:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA