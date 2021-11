Wanda Nara, ultimo schiaffo a Icardi: pubblica una foto di Maxi Lopez (con bambini e nuova fidanzata)

La rottura fra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra ormai insanabile. La showgirl argentina ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae l'ex marito Maxi Lopez in compagnia dei loro tre figli (Valentino, Benedicto e Constantino) e della nuova fidanzata del calciatore, la modella svedese Daniela Christiansson. Wanda ha voluto così ringraziare il padre dei suoi primi tre bambini per essersi preso cura di loro in un momento tanto difficile per la sua famiglia. Sulla foto, infatti, appaiono anche l'emoji di un cuoricino e quella delle mani giunte.

Wanda Nara, il messaggio di gratitudine per Maxi Lopez

Un messaggio di pace e gratitudine, dopo i conflitti del passato, che sembrano ormai risolti in nome dell'amore per i figli. Ma se con Maxi Lopez sembra essere tornato il sereno, lo stesso non si può dire per Mauro Icardi. Wanda, dopo il breve riavvicinamento dei giorni scorsi con l'attaccante del Psg, ha deciso di chiudere definitivamente la loro storia ed è volata a Milano per motivi di lavoro. Secondo gli ultimi rumors, la showgirl ed imprenditrice ha rotto con il calciatore dopo aver saputo di un incontro segerto di quest'ultimo con la modella Eugenia "China" Suarez. E la foto con Maxi Lopez sembra un vero e proprio schiaffo.