Wanda Nara e Icardi, spunta Eros Ramazzotti: «Lui le ha scritto, Mauro è gelosissimo»

Lunedì 25 Ottobre 2021, 08:43

Nella soap opera tra Wanda Nara, Mauro Icardi e Eugenia China Suárez, non si è intromessa solo la trans Guendalina Rodriguez. È spuntato a sorpresa anche il nome di Eros Ramazzotti. Dall'Argentina sono sicuri che il cantante abbia contattato la moglie del calciatore.

Mauro Icardi e lo scatto hot con Wanda Nara: «Di notte vieni a chiedere perdono». Poi cancella tutto

APPROFONDIMENTI SU INSTAGRAM Mauro Icardi e lo scatto hot con Wanda Nara: «Di notte... LA CRISI Wanda Nara disperata per Icardi: «Mi ha tradito, non posso... GLI SCATTI Wanda Nara, su Instagram la foto senza slip a Parigi: scandalo...

Yanina Latorre, nel corso della trasmissione "Los Angeles Morning", ha affermato: "In tanti stanno scrivendo a Wanda in questi giorni; Eros Ramazzotti l'ha contattata per esprimere il suo dispiacere circa la vicenda, tra tutti i corteggiatori è un buon partito, Icardi è arrabbiato e geloso". Che succederà?