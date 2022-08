Walter Zappalà è il Mister Italia 2022: il 23enne catanese laureato in scienze politiche è il figlio del candidato sindaco Lanfranco

Alto 1,86, capelli mori, sorriso contagioso. Ma anche una laurea triennale in scienze politiche. Ecco chi è Walter Zappalà il nuovo Mister Italia 2022. Walter ha 23 anni, e sin da ragazzo ha nutrito una passione per la moda, lo spettacolo, lo sport, calcando le principali passerelle stilistiche. «Dedicato alla mia famiglia, ai miei amici e a tutti gli altri fantastici finalisti».

Walter Zappalà è il nuovo Mister Italia 2022

Il 23enne siciliano sbaraglia la concorrenza e si aggiudica a Pescara l’ambita fascia battendo i 37 finalisti rimasti in gara. A incoronare il nuovo Mister Italia, oltre alla giurata Nathalie Caldonazzo, c’era anche un ex vincitore del concorso, Luca Onestini che, insieme a Jo Squillo, ha condotto la finalissima nazionale. «Ancora devo realizzare quanto accaduto – commenta il neo Mister catanese – La prima dedica va ovviamente alla mia famiglia: qui con me a Pescara c’è papà Lanfranco, ma la prima telefonata è arrivata da casa con mia madre Anna e mia sorella Ginevra in lacrime dalla gioia. Essendo attualmente single, la seconda dedica va ai miei amici che mi hanno sempre sostenuto e infine a tutti i ragazzi approdati qui alla finale, appena scesi dal palco ieri sera siamo andati a bere qualcosa insieme, si è formato davvero un bel gruppo coeso».

Figlio del candidato sindaco Lanfranco

Tanta l'emozione anche per il padre Lanfranco Zappalà, vicepresidente del Consiglio comunale di Catania, che, si legge nella nota stampa di proclamazione, "vede nella vittoria del figlio un auspicio per la tanto desiderata ripartenza economica e sociale di un'intera comunità".

Il risveglio con lo scettro accanto nel letto non ha cambiato Walter: «Sono sempre me stesso, ma confido che questa vittoria possa essere per me un trampolino di lancio come lo è stato, solo per citarne alcuni, per Luca Onestini o Luciano Punzo. Voglio continuare ad affiancare lo studio con la Magistrale all’Università di Catania alla carriera nel mondo della moda e dello spettacolo. Mi godo la vittoria, ma non mi siedo sugli allori».

Sebbene le campagne pubblicitarie che portano il volto di Walter campeggiano già in Sicilia da tempo, adesso per il giovane sia apre veramente il mondo dello show-biz nazionale, dovendo onorare pure contratti con gli sponsor nazionali che hanno fatto da catalizzatore alla manifestazione.

Gli altri vincitori

Erano 38 i ragazzi approdati all’atto conclusivo del concorso di bellezza al maschile più importante in Italia. Oltre al titolo di “Mister Italia 2022” sono state assegnate altre fasce: “Il modello d’Italia 2022” è il teramano Francesco Barbarossa, "Il volto più bello d'Italia" è quello del 23enne crotonese Giuseppe Clausi, “L’Uomo ideale d’Italia 2022” è il romano Daniele Salustri, “Mister Talento 2022” è il tarantino Romualdo Marinò, “Un bello per il Cinema 2022” è il cosentino Valentino Mele, “Mister Italia Fitness 2022” è il comasco Luca Chirico, “Mister Italia Influencer 2022” è il veronese Valerio Campoli, “Mister Italia On the Web 2022” il casertano Raffaele Cammarota. Con una storia ormai trentennale, il concorso organizzato da patron Claudio Marastoni, è considerato il più importante e autorevole in ambito nazionale per quanto concerne la bellezza declinata al maschile. Un concorso che non si è fermato neppure negli anni del lockdown e che ha lanciato decine di grandi personaggi nel mondo dello spettacolo, del cinema e della moda.