Walter Nudo e Natalia Bush paparazzati insieme a Capri: è sbocciato l'amore?

Walter Nudo potrebbe presto dire addio alla castità e dare il bentornato alla felicità sentimentale. L'attore e personaggio televisivo italo-canadese, infatti, ha passato qualche giorno a Capri in compagnia di Natalia Bush, modella e attrice spagnola nota per aver partecipato a La Talpa. Il settimanale di gossip Chi ha infatti 'paparazzato' i due sull'isola e sembra esserci un grande affiatamento.

Walter Nudo: «Non faccio sesso con una donna da un anno, non ne sento il bisogno»



Come riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Walter Nudo e Natalia Bush si conoscono e sono amici da tempo. Un eccellente rapporto, che potrebbe essere sfociato anche nell'amore. I due, d'altronde, si sono anche lasciati andare a qualche tenero abbraccio durante la loro partecipazione alla rassegna cinematografica internazionale Capri Hollywood. Natalia Mesa Bush, 34 anni, è nata a Tenerife da papà spagnolo e mamma sudafricana, vive da tempo in Italia e ha avuto una lunga relazione col rapper Gué Pequeno.



Secondo Chi, quindi, Walter Nudo e Natalia Bush hanno passato il Capodanno insieme a Capri, dove si sono anche prestati in favore di obiettivo mostrandosi sorridenti e felici in spiaggia. Il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque, aveva rivelato di aver proseguito il periodo di castità, che dura ormai da 13 mesi. In quell'occasione, Walter Nudo ha anche parlato di Francesca Cipriani, che non ha mai fatto mistero di essere molto attratta da lui, ma anche e soprattutto di Céline Mambour, l'ex moglie: «Dobbiamo ritrovarci, ci sono cose che dobbiamo chiarire e affrontare insieme. C'è un sentimento forte, ma la situazione è molto delicata. Non sono più andato con nessuna altra donna perché non ho mai ritrovato quella magia».

Ultimo aggiornamento: 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA