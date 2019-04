Walter Nudo, la foto dopo l'intervento: «Sono grato per quest'esperienza»

Walter Nudo si è svegliato e sta bene dopo l'operazione al cuore in seguito al malore di qualche giorno fa a Los Angeles. «Ciao ragazzi , fatto ... l'intervento è andato bene!», ha scritto l'attore su Instagram condividendo una foto che lo ritrae sorridente sul letto d'ospedale mentre fa il segno della vittoria.

​Walter Nudo operato al cuore: «È andato tutto bene»

«Ho un sacco di emozioni che in questo momento stanno attraversando il mio cuore! Sono così di aver ricevuto così tanto amore dalla mia famiglia , da vecchi e nuovi amici da tutto il mondo, da persone che conoscevo appena, da persone che non ho mai incontrato...- ha scritto ancora Walter - ma che non hanno esitato ad esserci con i loro pensieri e parole, a sostenermi ad accarezzare il mio cuore che in quel momento aveva bisogno di aiuto, riempiendolo a distanza, con l'amore che avevano nei loro cuori!!!»

