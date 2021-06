Italia, le wags della nazionale: dalla first lady Mancini alle compagne-star di Verratti, Insigne e Immobile

L’Italia di Roberto Mancini gioca in attacco, sempre per vincere. In campo ma anche in tribuna con le sue wags (wives and girlfriends), ovvero le mogli e le fidanzate dei calciatori azzurri, che spesso riscuotono più attenzioni dei loro mariti.

Un’Italia giovane, rinnovata grazie anche a loro, che farà il suo esordio allo stadio Olimpico contro la Turchia. Signore, signorine e tante mamme. Ce ne sono tante e tutte diverse, a partire da Silvia Fortini, da avvocato di fiducia a seconda moglie del nostro Roberto Mancini. Dalla primo matrimonio con Federica Morelli, il nostro commissario tecnico ha avuto i suoi tre figli. Con Silvia il Mancio sembra aver ritrovato quella tranquillità, anche emotiva, che sembrava aver perso.

APPROFONDIMENTI EURO 2020 Video LE DATE Il calendario degli Europei SPORT Foto LE INDISCREZIONI Nuovo stop per Pellegrini I TOP Da Immobile-Insigne alla difesa, ecco le stelle

Nello staff azzurro c’è anche Sarah Felberbaum, la seconda moglie di Daniele De Rossi. Lei fa l’attrice e segue i figli Gaia, che l’ex centrocampista ha avuto da una precedente unione e sta per compiere 16 anni, Olivia, 7 anni, e Noah, 4.

Dalla panchina alla porta con Alessia Elefante che farà il tifo per il suo Gianluigi Donnarumma. Studentessa di Castellammare di Stabia come Gigio, Alessia è la fidanzata ufficiale ormai dal 2016. Ora è pronta a seguirlo anche a Parigi. Poi c’è lady Meret che cercherà di competere per la miglior wag. Lei si chiama Debora Romano, ha sostituito da qualche tempo ormai Francesca Calori, figlia dell’ex capitano dell’Udinese. Debora fa la modella ma non lascia mai solo il suo numero uno. «Sei un ragazzo meraviglioso, umile, con la testa sulle spalle, un ragazzo con quel sogno nel cassetto che ha fatto diventare realtà. Continua a sorridere così, sei speciale!».

In difesa l’Italia può schierare la veterana Carolina Chiellini, livornese come lui e mamma di due bambine. Al suo fianco la signora Bonucci. Martina Maccari mamma di tre bellissimi bambini è da sempre molto attiva suo social. Attenzione però alla signore di Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola: Elisa e Miriam Sette daranno del filo da torcere a tutte le altre colleghe.

In tribuna a fare il tifo ci sarà anche Ilenia Atzori, moglie di Alessandro Florenzi e mamma delle sue due bambine Penelope e Sveva.

La punta di diamante è in mezzo al campo, è la nuova fidanzata di Marco Verratti che ha lasciato la moglie per la super top model francese Jessica Aidi che presto sposerà dopo una romantica richiesta di matrimonio a Marrakesh. Una vera fuoriclasse.

Spazio però anche ad altre super mamme scome Selene Cito, compagna di Bryan Cristante, che ha da poco avuto due gemelle e Federica Barella, moglie di Nicolò. Dal 2017 a oggi hanno avuto tre femmine e vorrebbero anche un maschio. Tra i più desiderati in mezzo al campo c’è Manuel Locatelli che si accompagna ormai da tempo con la giovanissima Thessa Lacovich. Di lei si sa davvero poco se non che è originaria della Costa Rica. La giovane ha studiato in università qui in Italia è laureata e, attualmente, vive e lavora a Milano.

Posto da titolare anche per Veronica Ciardi, compagna di Federico Bernardeschi, e mamma della piccola Deva di due anni. Da protagonista del Grande Fratello a donna riservatissima dedita alla famiglia.

"Le attaccanti" dell'Italia: da Jessica Immobile a Jenny Insigne

In attacco c’è abbondanza. Forse anche troppa. A guidare l’attacco è la bellissima Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, che dopo Michela e Giorgia due anni fa ha avuto Mattia, il primo maschietto, che con papà si diverte a giocare a pallone e alla playstation. Lei è super social oltre che super sensuale.

Degna compagna di Jessica è Giorgia Duro. Lady Belotti con un passato da giornalista a Palermo ha lavorato a lungo nella moda prima di dedicarsi alla famiglia e alla piccola Vittoria. Poi c’è anche Francesca Fantuzzi, compagna di Domenico Berardi e mamma del loro Nicolò, sempre attiva tra social e sport. Non da meno Genoveffa Darone, meglio conosciuta come Jenny. La signora Insigne è pronta a regalare molta fantasia.

New entry in attacco è Giacomo Raspadori con la sua fidanzata Elisa Graziani, grande amante dei tatuaggi, che pensava di trascorrere l’estate al mare e invece…