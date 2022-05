Vulvodinia, Damiano dei Maneskin alla Camera con la compagna Giorgia Soleri: «Qui in veste di alleato»

Martedì 3 Maggio 2022, 14:36 - Ultimo aggiornamento: 14:42

«Sono qui in veste di alleato, non solo per Giorgia ma per tutte le ragazze che come lei hanno dovuto affrontare questa malattia. Do tutto il sostegno possibile, ma il vero lavoro lo stanno facendo queste ragazze con la loro proposta di legge». Così Damiano David, leader dei Maneskin, alla Camera dei Deputati per la conferenza stampa sulla proposta di legge sulla vulvodinia insieme alla compagna Giorgia Soleri. Montecitorioselfie di Augusto Cantelmi / tv2000 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

