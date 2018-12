Vladimir Luxuria: «Rai 3 sposta la puntata in cui si parla di omofobia: argomento troppo scomodo?»

Ho appena saputo che per la seconda volta il programma “Alla Lavagna” previsto su Rai3 in cui parlo di #bullismo e #omofobia in una classe con i bambini è stato spostato, non so quando e se andrà in onda: forse in questo periodo certi temi sono troppo scomodi persino per #Rai3? — vladimir luxuria (@vladiluxuria) 10 dicembre 2018

Ultimo aggiornamento: 13:46

Vladimir Luxuria si sfoga su twitter per la sua ospitata saltata sulla Rai. Un'ospitata speciale, perché si sarebbe dovuto parlare di omofobia: «Ho appena saputo che per la seconda volta il programma “Alla Lavagna” previsto su Rai3 in cui parlo di bullismo e omofobia in una classe con i bambini è stato spostato - si legge - non so quando e se andrà in onda: forse in questo periodo certi temi sono troppo scomodi persino per Rai3?»