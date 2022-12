Affitti troppo cari, ragazzo si trasferisce su una nave da crociera: «Mi costa meno e giro il mondo»

Una vita in vacanza. Un sogno per molti, realtà per un ragazzo americano. Il 28enne Austin Wells ha infatti deciso di vivere su una nave da crociera. Il giovane avrà l'opportunità di girare il mondo, ma senza rinunciare al lavoro, dal momento che la sua azienda gli permette di svolgere le sue mansioni da remoto. Un lusso eccessivo? Può essere, ma - a giudicare da quanto racconta Wells - la scelta è sensata e persino economica: un affitto a San Diego, sua città natale, gli costerebbe di più.

In un'intervista rilasciata alla Cnbc il ragazzo ha dichiarato: «La cosa che mi piace di più è che non dovrò modificare troppo la mia routine per girare il mondo». Wells lavora per Meta, nella divisione realtà aumentata e virtuale, e sostiene di aver trovato un equilibrio perfetto fra carriera e viaggi: «Il mio turno può cominciare a tarda sera, di notte o di mattina presto, così durante il giorno avrò la possibilità visitare le città dove attraccheremo».

Remote worker, Austin Wells, is excited to live aboard the MV Narrative where he can live and work while sailing the world!@CNBC shares Storylines global lifestyle! https://t.co/puR01xx1zq pic.twitter.com/A2PTct7Ya6 — StorylinesAtSea (@StorylinesAtSea) December 9, 2022

MV Narrative, cos'è e quanto costa la nave da crociera a vita

Ma come è possibile tutto ciò? Per informazioni rivolgersi alla MV Narrative, la nuova nave di Storylines pensata per regalare ai suoi ospiti una «vita in vacanza». L'obiettivo dei suoi ideatori - Shannon Lee e Alister Punton - è quello di formare una «comunità galleggiante» sempre in viaggio. Sulla nave ci sarà tutto il necessario: uffici, ristoranti, una scuola, una biblioteca, un ospedale, una banca e diversi bar. Non mancheranno piscine con solarium, un salone di bellezza, una pista per la corsa all'aperto, una palestra con attrezzature all'avanguardia, simulatori di golf e tanto altro. La MV Narrative, attualmente in costruzione, disporrà di appartamenti di lusso in stili e grandezze differenti, disponibili sia per l'acquisto che per il semplice affitto.

«Meno costoso di un affitto»

Quest'ultima è la soluzione scelta da Austin Wells: il suo contratto di locazione per 12 anni costa 300mila dollari (circa 2.000 dollari al mese), più una «tassa di soggiorno all-inclusive» da 2.100 dollari al mese, che comprende servizi come ristoranti, bar, lavanderia, palestra e assistenza medica. Secondo i suoi calcoli, un affitto in California (insieme a tutte le spese correlate) gli costerebbe di più rispetto a quanto andrà a pagare sulla nave. Non resta che salpare: l'inaugurazione della MV Narrative è prevista per il 2025.