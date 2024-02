Vittorio Vidotto, morto lo storico autore dei libri di testo più diffusi: aveva 82 anni

Lo storico Vittorio Vidotto, autore di numerosi manuali di storia per la scuola superiore e l'università, scritti in collaborazione con Andrea Giardina e Giovanni Sabbatucci, tutti pubblicati da Laterza, è morto oggi a Roma all'età di 82 anni. La cerimonia funebre si terrà lunedì 5 febbraio, alle ore 11:30, nella sala adiacente la chiesa valdese in via Marianna Dionigi 59 a Roma Nato a Milano il 17 marzo 1941, Vidotto si era laureato in Lettere moderne presso l'Università «La Sapienza di Roma».

La carriera

Ha svolto tutta la carriera accademica come professore di storia moderna e quindi di storia contemporanea alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Ateneo romano della «Sapienza». Vidotto è stato anche redattore di storia medievale e moderna dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, di cui nel 1980 è diventato responsabile della sezione di storia e di politica contemporanea.

I libri

Oltre a essere uno dei principali autori di storia di Laterza, è stato per molti anni il consulente per la storia moderna e contemporanea dell'editore Vito Laterza e del suo direttore editoriale Enrico Mistretta; per i tipi della stessa casa editrice ha pubblicato a partire dal 1988 numerosi manuali per la scuola superiore con Giardina e Sabbatucci, tra i quali «Il mondo contemporaneo.