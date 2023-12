Vittorio Emanuele Parsi, come sta dopo il malore: riuscito l'intervento al cuore. Il dolore al petto e la corsa in ospedale

Sono ancora gravi le condizioni del professore Vittorio Emanuele Parsi, docente di Relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, ricoverato d'urgenza a Treviso per un problema cardiovascolare. Il politologo, 62 anni, ha accusato un malore mentre si trovava a Cortina d'Ampezzo. Vista la gravità della situazione, è stato trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove ieri è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al cuore. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva. La prognosi resta riservata.

Come sta Vittorio Emanuele Parsi

Secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, Parsi si è sentito male dopo aver presentato il suo ultimo libro, "Madre Patria", a Cortina.

Chi è

Il politologo insegna anche Studi strategici ed è docente presso la Facoltà di Economia all'Università della Svizzera italiana a Lugano. È direttore dell'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Fa parte del gruppo di riflessione e indirizzo strategico del Ministero degli affari esteri. È inoltre membro fondatore della Società per lo studio della democrazia e insegna presso la scuola di formazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ha collaborato con La Stampa, Avvenire, Il Sole 24 Ore, ed è stato a lungo editorialista de Il Messaggero. Parsi appare spesso in tv per affrontare tematiche inerenti la geopolitica internazionale