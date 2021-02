Per Bill Gates le due nuovi minacce del futuro sono «il cambiamento climatico e il bioterrorismo». Dopo aver previsto un virus simile al Covid, il fondatore di Microsoft durante uno show su YouTube ha parlato delle nuove minacce per l'umanità. Al Ted Talk del 2015 disse che un'epidemia come «un virus dove le persone si sentono abbastanza bene e tranquille, mentre sono contagiose su un aereo o al mercato, potrebbe essere il vero pericolo per il nostro futuro». Gates, 65 anni, aveva avvisato il mondo non sarebbe stato «preparato per un'epidemia». Erano 5 anni fa circa, prima che morissero di Covid circa 2,3 milioni di persone in tutto il mondo. Ora, secondo il Daily Star, ci sono nuove previsioni.

Bill Gates warns of 'next two disasters' after predicting virus similar to Covid https://t.co/WE1ZG1NXCo pic.twitter.com/frwFwpbsPt — Daily Mirror (@DailyMirror) February 10, 2021

Sulle principali minacce al mondo di oggi ha detto: «Una è il cambiamento climatico. Ogni anno ci sarebbe un bilancio delle vittime ancora maggiore di quello che abbiamo avuto in questa pandemia». E poi: «Il bioterrorismo. Qualcuno che vuole causare danni potrebbe progettare un virus e questo significa che il costo, la possibilità di incappare in questo è più altro delle epidemie causate naturalmente come quella attuale».

