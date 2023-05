Virginio, il vincitore di Amici nel 2011: «Sono gay, ma non chiamatelo coming out»

Virginio Simonelli, in arte semplicemente Virginio, vincitore della decima edizione di Amici nel 2011, ha parlato per la prima volta pubblicamente del suo orientamento sessuale. Il cantautore ha raccontato di aver presentato il suo compagno tutte le persone care, confidando di non aver mai voluto nascondere la sua omosessualità. «Sono gay, ma non chiamatelo coming out», ha sottolineato il cantante durante un'intervista a Vanity Fair.

Virginio parla del suo orientamento sessuale

«Un concetto per me superato - ha aggiunto -. Si deve naturalizzare, a fare in modo che tutto faccia parte del quotidiano, vivere le cose con spontaneità.

Questo aspetto della mia vita non l'ho mai nascosto, semplicemente non ne ho mai parlato per riservatezza», ha spiegato Virginio Simonelli durante l'intervista.





Il cantante ha poi rivelato di aver avuto due frequentazioni importanti. «Ne ho avute due di relazioni importanti nella mia vita. La prima a 18 anni e la seconda la sto vivendo ancora ora ma è iniziato quattro anni fa. L'amore aiuta tanto e insegna a capirti e a comprendere i propri limiti. Ma soprattutto aiuta a non sentirti mai solo. Avere accanto qualcuno che ti ama può dare forza. Chiaramente tutto parte da noi ma non c'è nulla di male nel dividere il peso», ha concluso il cantante.