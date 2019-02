Virginia Raffaele: «Sì, sono single, Il mio primo amore? Fiorello»

A pochi giorni dalla fine del Festival di Sanremo, Virginia Raffaele si racconta in una intervista a Vanity Fair, di cui conquista anche la copertina. In attesa di un suo programma Rai per il 2019, per cui si dice già ansiosa, la comica e conduttrice 38enne, ha raccontato alcuni aspetti della sua vita: dal successo all'amore, fino ai viaggi. «I viaggi che preferisco? Sono quelli da ferma, mentali. Le cose più avventurose che mi succedono sono sbagliare treni o non scendere alla fermata giusta» ha raccontato a Vanity Fair con ironia la presentatrice, imitatrice.

Ora, dopo la fine della relazione col comico Ubaldo Pantani, Virginia ha racconta di essere single. «Ci sono momenti in cui apprezzo la solitudine, altri in cui vorrei altro. Non tanto la compagnia, quanto un'attenzione al mio cuore». Virginia rivolge lo sguardo al passato e pensa al suo primo amore platonico: quello per Fiorello. « Avevo il diario pieno delle sue foto. Insieme a quelle di Gigi Proietti e di Dylan di Beverly Hills. Ho mandato a Fiorello un video in cui gli mostro il diario. Mi ha risposto che non gli andava per niente di venire dopo Dylan».

L'amore per il palcoscenico e il suo lavoro, invece, sono rimasti esattamente gli stessi. Nonostante il successo raggiunto con il Festival di Sanremo 2016, la comica ha raccontato di come tutto questo non abbia cambiato le dinamiche della sia vita: «Vado al solito supermercato, ho la stessa macchina scassata».

