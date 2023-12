Vincenzo Mollica a Domenica In, l'annuncio a sorpresa di Adriano Celentano: «Il mio programma è pronto, devo decidere se andrà sulla Rai o La7»

Vincenzo Mollica racconta la sua storia «da vedente e non vedente» a Domenica In. Il celebre giornalista ha affrontato da Mara Venier il tema della malattia di cui soffre da tempo. Cecità ma non solo, il cronista ha anche il parkinson e il diabete. Ora Mollica ha messo in piedi uno spettacolo teatrale sul tema della vista: «L'arte di non vedere». Questo monologo sarà una vera e propria confessione, intima e sincera, in cui lo scrittore svelerà eccezionalmente aneddoti e dietro le quinte sulla moltitudine di personalità che negli anni ha avuto il piacere di intervistare e raccontare.

Vincenzo Mollica: «Sono cieco, non vedo più i volti di mia moglie e mia figlia. Mi mancano»

Vincenzo Mollica, la sorpresa di Adriano Celentano

A ringraziare il giornalista per il suo lavoro è per primo Adriano Celentano. «Ciao Vincenzo, bella questa idea di fare uno spettacolo sulla vista.

E' fantastico che mentre la tua vista ha dei cedimenti tu scopri che tra l'arte di non vedere scopri che le migliori cose saranno sempre le piu semplici. E' questa la tua forza, cogliere il necessario e non il di piu'. Perchè il di piu' tende a sbiadire il necessario resta».

L'annuncio

Poi arriva l'annuncio a sorpresa: «Il programma che ho finito di preparare ti piacerà. Tutto è pronto manca qualche giorno. Non si sa ancora dove andrà in onda, devo decidere: se non sarà sulla Rai sarà su La7. Le puntate sono davvero forti poi se nessuno le vede l'importante è che ci siano. Un giorno qualcuno le vedrà senza bisogno di un televisore». Non ha dato informazioni aggiuntive, quindi non ci resta che attendere.