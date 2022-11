Vince 10 milioni alla lotteria e ora cerca moglie: «Voglio una donna di cui potermi fidare». E crea una mail per le "candidature"

Il 24 settembre vince 10 milioni di euro alla lotteria e ora il fortunato Kursat Yildirim cerca una donna con cui condividere la sua ricchezza. La prima cosa che ha fatto è stata lasciare il lavoro da operaio in un'acciaieria e darsi alla pazza gioia con l'acquisto di una Ferrari 448 Pista da 376 mila euro, una Porsche Turbo S Cabriolet da 249 mila e perché no, anche un orologio di lusso. Ma tutto questo non gli basta. Il 41enne di Dortmund in Germania cerca ora una compagna con cui spendere il suo ricco "bottino". Ci tiene infatti a precisare - come riferisce il quotidiano tedesco Bild - che al momento è single. Non importa che sia bionda o mora, non è l'aspetto fisico a interessargli, «voglio solo innamorarmi. Sto cercando una donna a cui piaccia viaggiare e sia pronta per fare una famiglia con me. Ho bisogno di una donna di cui mi posso fidare, qualunque cosa accada». E così il giornale ha preso subito in carico il desiderio di Yildirim, creando un indirizzo e-mail a cui le interessate possono proporsi.

Kursat Yildirim: 10 milioni in tasca e la voglia di innamorarsi

6 Tipps auch für Nicht-Reiche - Chico, pass auf! So musst Du Dein Lotto-Geld anlegen https://t.co/ebLXWbWFBw — BILD (@BILD) November 7, 2022

Non si pente di nulla, né di aver comprato due macchine lussuole solo per far rosicchiare gli invidiosi, tantomeno di aver reso pubblica la sua vincita. «Tutti dovrebbero saperlo» ha detto, «il novanta per cento è geloso e pensa che non me lo merito. Ma non mi interessa. Credimi, non dimenticherò mai da dove vengo. Sono della classe operaia, non diventerò mai una persona arrogante».

«Sogno di andare in Africa per scavare pozzi e fare regali ai bambini del posto»

I 9 milioni 927 mila 511 euro sono in buonissime mani. Non si lascia ingannare Yildirim da tutti quelli che improvvisamente vogliono (o si dichiarano) amici. «Persone che non sento da molto tempo chiamano subito chiedendo soldi», ma lui non ci casca, ha una corazza forte per proteggere se stesso e il suo tesoro, che sa già come investire. «La cosa migliore è che puoi rendere felici così tante persone. Ho subito trasferito denaro ai miei genitori e ai miei fratelli. Mi piacerebbe andare in Africa per scavare pozzi e fare regali ai bambini del posto. Ho pregato Dio per avere l'opportunità di fare delle cose buone. Questo è quello che farò adesso» ha fatto sapere Yildirim. Nel frattempo continua ad acquistare biglietti della lotteria, un appuntamento con la fortuna a cui non manca da 15 anni.