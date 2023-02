Jennifer Lopez mette in vendita la sua villa a Los Angeles: chiede 42,5 milioni di dollari. Dai bagni ai posti auto, foto e curiosità

Un sogno in vendita. Jennifer Lopez mette in vendita la sua villa a Los Angeles, chiede 42,5 milioni. Lo scrive People. Si tratta di una proprietà nel distretto di Bel Air, dove vivono molte celebrità, che comprende una dimora da nove stanze da letto e dodici bagni. L'intera proprietà richiama una campagna francese e tra le amenità ci sono una infinity pool, una palestra, una spa, una sala cinematografia in grado di ospitare 30 persone, un anfiteatro esterno con una capienza di 100 persone. Inoltre è provvista di uno spazio parcheggio per trenta auto.

Love don't cost a thing, but the same can't be said for Jennifer Lopez's stunning mansion in LA's Bel-Air neighborhood. https://t.co/LKbFvyNT7N — NBC Los Angeles (@NBCLA) February 2, 2023

JLo comprò la villa nel 2016 per 28 milioni di dollari. L'ha messa sul mercato sei mesi dopo il matrimonio con Ben Affleck, il quale a sua volta ha venduto la scorso estate la sua proprietà sempre a Los Angeles per 30 milioni di dollari.