Viktoria Modesta versione ultra-sexy, la performer disabile conquista il Crazy Horse

L'incarnato di porcellana, i lunghi capelli neri, le curve generose, un piccone affilato al posto di una gamba e un primo sogno realizzato: a 31 anni, la cantante e performer disabile Viktoria Modesta conquista l’iconico palco del “Crazy Horse” con “Bionic Showgirl”, una serie di 29 spettacoli in programma nel celebre cabaret parigino dal 3 al 16 giugno prossimi. Come si legge su “Madame Figaro”, l'artista britannica di origine lettone che ha fatto della sua protesi un punto di forza, infiammerà il locale di avenue George V interpretando il suo personaggio gotico-futurista in una versione più sensuale che mai: «Spingeremo i confini della femminilità nel modo più innovativo e sorprendente possibile», promette Viktoria.



A volerla su questo palco, è stata la direttrice artistica del Crazy Horse Andrée Deissenberg, che spiega: «Sono rimasta affascinata dall'incredibile volontà e dall'universo creativo di Viktoria. Il modo in cui ha preso il controllo del suo destino e trasformato la sua vita in una performance artistica globale è sorprendente».

Dopo Dita Von Teese, Arielle Dombasle, Clotilde Courau, Pamela Anderson e Conchita Wurst, Viktoria Modesta sarà la prima guest star bionica nella storia del Crazy Horse. Nata in Lettonia con una malformazione dell'anca e della gamba sinistra, l’artista ha subito diversi interventi chirurgici durante la sua infanzia, senza mai vedere alcun miglioramento. Poi, all'età di 20 anni, è arrivata l'amputazione.



Appassionata di arte, moda e cultura underground, la performer ha trasformato la sua protesi in una risorsa e proprio come fa con le scarpe, ne colleziona i modelli più stravaganti, che siano con gli strass, con i lacci del corsetto o con una lama affilata. Nel 2012, convinto dal suo talento, il Comitato Organizzatore delle Paralimpiadi di Londra invita Viktoria a sfilare come Regina delle nevi durante la cerimonia di chiusura. È in quell’occasione che la giovane viene notata dal canale britannico Channel 4. Lo stesso che, nel 2014, produce il suo videoclip di successo “Prototype”: fino a oggi, su Youtube, si contano quasi 12 milioni di visualizzazioni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA