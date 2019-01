Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, pancioni... a confronto

Christian Vieri e Costanza Caracciolo, dopo la nascita della piccola Stella, restano tra i vip più seguiti sui social. E visto che il trend del mometno è "10 years challenge", ovvero 10 anni dopo "come eravamo", "Bobo" non ha esitato nel postare un foto ddegna del concorso.



Ma, invece che confrontarsi con se stesso, ha voluto fare un parallelo temporale tra il 2008 e il 2018 con la sua compagna. Anzi, con la pancia della sua compagna. Qualche anno fa l'ex attaccante della Nazionale non era proprio in splendida forma. Un pancione da "ex" giocatore ma dal diametro da campione.

Tra i commenti dei fan tante risate di "incoraggiamento" soprattutto tra i colleghi di pancia.

Ultimo aggiornamento: 17:53

