Victoria Bonya, l'influencer russa (che faceva a pezzi le borse Chanel) sfila a Cannes e «supporta» uno stilista francese

Il suo nome è Victoria Bonya, di professione fa la modella e su Instagram è seguita da oltre 9 milioni di persone. Molti però si ricorderanno di lei per il video in cui - come altre colleghe - fa a pezzi una borsa Chanel, dopo la decisione da parte della casa di moda di interrompere le vendite in Russia. Un gesto dal forte sentimento anti-occidentale, a cui però Victoria non ha dato seguito con ulteriori azioni. Anzi, l'opposto. L'influencer russa si trova infatti in questi giorni in Costa Azzurra, in occasione del Festival del Cinema di Cannes.

APPROFONDIMENTI MONDO Foto SOCIAL Chanel, le influencer russe distruggono le borse LA STORIA Chanel vieta alle influencer russe di comprare i suoi capi, la...

Chanel vieta alle influencer russe di comprare i suoi capi, la rabbia sui social: «Vogliono cancellarci»

Victoria Bonya sfila sul red carpet di Cannes

Victoria Bonya ha sfilato sul red carpet in occasione dell'apertura della rassegna cinematografica e, naturalmente, ha postato tutto sui suoi canali social. In un lungo post che raccoglie le sue foto più belle sul tappeto rosso di Cannes l'influencer ha scritto: «Quest'anno ho scelto un abito color oceano di Christophe Guillarme. Come ho detto nelle storie, ci sono piccole "regole" che il pubblico francese apprezza molto, ovvero è importante supportare i loro designer. Motivo per cui ho deciso di scegliere Christophe Guillarme, che ha preparato per me questo vestito».

L'influencer russa «supporta» uno stilista francese

Insomma, Victoria Bonya non solo ha smesso di boicottare case di moda europee, ma ora addirittura «supporta» uno stilista francese. Per essere apprezzata dal pubblico locale, come lei stessa ha ammesso. Il post dell'influencer si conclude con breve cenno alla guerra: «Quest'anno, a causa della difficile situazione che si è sviluppata intorno alle donne russe, voglio chiedere il vostro sostegno! Il mio prossimo post sarà un messaggio al mondo! Nel frattempo votate, vi piace la mia immagine?». Questione di priorità.