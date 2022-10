Victor Steeman, pilota ucciso dopo un incidente in Superbike. Due giorni dopo la mamma muore di infarto

Due giorni dopo la scomparsa di Victor Steeman, muore anche la mamma. Non c'è pace per la famiglia Steeman, 48 ore dopo la morte del 22enne pilota olandese nell’ospedale di Faro, in Portogallo, è venuta a mancare anche la madre, Flora van Limbeek, 59 anni. La donna colpita da improvviso arresto cardiaco, è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione di Lathum (Olanda).

Il dolore per la perdita del figlio

Troppo grande lo strazio per la perdita del figlio, morto sui circuiti ancora troppo giovane. Dopo l'incidente avvenuto sabato 8 ottobre, durante la gara della Supersport 300, le condizioni di Steeman sono apparse subito gravissime, dopo essere stato colpito alla testa dall’incolpevole Jose Perez Gonzalez.

This is just… beyond sad. Victor Steeman‘s mother Flora van Limbeek has died following a heart attack 😞 Lost for words. https://t.co/dtWHjyTQjs — Simon Patterson (@denkmit) October 14, 2022

Il pilota olandese è stato operato subito dopo il tragico impatto su pista, ma le sue condizioni non sono migliorate, fino al decesso. Due giorni dopo anche la scomparsa della madre causata da un infarto. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi i tentativi di rianimazione della donna non sono stati sufficenti, gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Choc e strazio per Willem Steeman, che come un fulmine a ciel sereno ha dovuto dire addio al figlio di 22 anni e alla moglie nel giro di 48 ore.