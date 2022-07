Vicdeejay Vittorio Lelii si schianta con il parapendio: «Sono vivo (per miracolo), ma un po' rotto». La solidarietà dei colleghi Video

La "vela" si è chiusa e Vicdeejay Vittorio Lelii, 50 anni, di Monza, è atterrato malamente riportando alcune fratture. Lo racconta su Instagram lo stesso conduttore incappato in un incidente fra i più temuti dagli appassionati di parapendio (si decolla da un'altura) e di paracadutismo in genere. Lelli, in onda da oltre venti anni, è un esperto paracadutista con centinaia di lanci in caduta libera all'attivo al punto di avere ideato e condotto Deejay TV e Italia 1 il programma "Giù in 60 secondi - Adrenalina in alta quota" durante il quale ha portato al "battesimo" dei lanci con il paradute numerosi personaggi del mondo dello spettacolo.

Per qualche mese ora Vicdeejay dovrà restare a terra rigraziando il "mestiere" e la fortuna che gli hanno permesso di essere sopravvissuto a un incidente che poteva avere ben più gravi conseguenze. La chiusura della vela è avvenuta a poco più di 5 metri da terra, quando non è più possibile effettuare manovre di emergenza per rallentare la caduta. Nel frattempo Vittorio Lelii incassa la solidarietà di amici e colleghi a cominciare dalla compagna di microfono Marisa Passera (La Giada).

Il suo post su Instagram

"Avrei preferito una vacanza, chessó a Sulawesi, ma a volte le cose vanno diversamente.

Per la precisione è andata che atterrando col parapendio a 5 metri da terra la vela ha pensato bene di chiudersi, come una pallina di carta che viene lanciata nel cestino, e alla fine nel cestino ha lanciato me.

Sono tanto rotto ma mi possono riaggiustare, qualche pezzo ci metterà un po' di più ma tutto procede bene, in ospedale mi seguono delle persone incredibili che voglio ringraziare con tutto il cuore e voglio ringraziare tutti i miei amici per essermi vicini, le persone a me care, tutta la radio, insomma sono stato travolto da un'ondata d'amore gigantesca (si fa per dire eh, altrimenti non l'avrei retta). Ve lo dico subito, se non vi rispondo è perché faccio un po' fatica".