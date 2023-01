Venerdì 6 Gennaio 2023, 17:28 - Ultimo aggiornamento: 21:44

​Una vero e proprio castello con oltre 60 stanze. È Villa Affaiati, dove Vialli è cresciuto. A Belgioioso, piccolo comune in provincia di Pavia, il campione della Nazionale italiana passava le vacanze insieme ai fratelli. Un complesso storico che apparteneva alla famiglia nobile di Cremona, poi comprato dai genitori del compianto calciatore nel 1938.

L’elegante struttura, il cui progetto viene attribuito agli architetti cremonesi Francesco Dattaro e al figlio Giuseppe, è disposto intorno a tre cortili. Come si legge sul sito, il primo cortile presenta un bel giardino all’italiana, separato dalla campagna circostante. Si accede poi al cortile interno, "superbo esempio di architettura manieristica", con un porticato su due lati. Qui Vialli ha trascorso la sua infanzia, ha tirato i primi calci al pallone. E qui portava le sue figlie, ma anche i compagni di squadra. Come nel 1995, in occasione dello scudetto con la Juventus: festeggiato nel Castello con vip e altri ospiti importanti.

