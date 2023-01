Vialli, i funerali celebrati in gran segreto a Londra: Mancini e Mauro hanno portato la bara in spalla

In gran segreto sono stati celebrati oggi a Londra i funerali di Gianluca Vialli. Una cerimonia privata, con i familiari stretti, tra cui ovviamente la moglie Cathryn White-Cooper e le figlie della coppia, Olivia e Sofia, e gli amici, pochi, che hanno voluto omaggiare l'ex calciatore scomparso per un tumore al pancreas lo scorso 6 gennaio. Tra i presenti non poteva mancare il "gemello" del gol Roberto Mancini che, insieme a Massimo Mauro, ha portato la bara. Con loro anche Ciro Ferrara e il presidente della Figc Gabriele Gravina.

Vialli nelle sue ultime volontà aveva espressamente richiesto una cerimonia privata, si era però raccomandato con i membri della famiglia che gli sono stati accanto di non organizzare un addio grigio. Voleva un «funerale allegro», una giornata circondato dalle persone che realmente gli hanno voluto bene.

Vialli, il 21 gennaio la messa a Genova

Dopo quelle celebrate nella natia Cremona e a Roma anche Genova ricorderà Gianluca Vialli con una messa in suffragio che si terrà sabato 21 gennaio. Lo ha annunciato la Sampdoria, squadra nella quale Vialli ha militato per 8 anni, con una nota sul proprio sito ufficiale. «Oltre a Cremona e Roma, anche Genova, la città dei suoi più nitidi successi sportivi, ricorderà Gianluca Vialli. Dopo le numerosissime celebrazioni virtuali e la commossa manifestazione d'affetto al 'Ferraris' in occasione della partita con il Napoli, l'U.C. Sampdoria ha organizzato una messa in suffragio per sabato 21 gennaio alle ore 16.30, nella chiesa del Gesù di piazza Matteotti».

Il saluto del Chelsea

Tre giorni fa prima del fischio d'inizio del match contro il Crystal Palace, il Chelsea ha ricordato Gianluca Vialli, in occasione della prima partita di Premier League allo Stamford Bridge. Tutti i giocatori del Chelsea sono scesi in campo con la scritta 'Viallì sulla maglia nel riscaldamento. In tribuna presenti diversi ex compagni come Hasselbaink, Le Saux e John Terry lanciato proprio da Vialli. Dagli spalti applausi, cori, striscioni tricolori e la foto di Vialli sul maxi schermo.