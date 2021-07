Verratti si è sposato con Jessica Aidi, il matrimonio a Parigi: fra gli invitati Ibra, Pastore e Sirigu (Immobile e Insigne assenti)

Giovedì 15 Luglio 2021, 17:43 - Ultimo aggiornamento: 23:01

Marco Verratti e Jessica Aidi si sono sposati oggi a Parigi. Dopo il trionfo a Euro 2020, il centrocampista azzurro segue l'esempio del compagno di squadra Federico Bernardeschi - che ha celebrato le nozze due giorni fa a Carrara - e pronuncia il fatidico "sì" nella città dove vive e lavora da ormai nove anni. Presenti al matrimonio anche i figli di Verratti, Tommaso e Andrea, avuti dall’ex moglie Laura Zazzara. Fra gli invitati spiccano i nomi degli ex compagni di squadra Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore ed Ezequiel Lavezzi, che con il centrocampista italiano hanno condiviso gli anni al Psg. Presente anche il secondo portiere della Nazionale, Salvatore Sirigu, anche lui con un passato nel club parigino. La cerimonia si è svolta a Neuilly Sur Seine, comune a nord della capitale francese.

Marco Verratti e Jessica Aidi si sono conosciuti nel 2019, quando - stando ai rumors - in un locale il calciatore rimase rapito dallo sguardo della ragazza che all'epoca lavorava come cameriera. L'azzurro aveva appena interroto la sua relazione decennale con l'ex moglie Laura Zazzara. Impossibile non notare le assenze di Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, amici inseparabili di Verratti dai tempi del Pescara, poiché in vacanza con le rispettive famiglie a Ibiza dopo il trionfo agli Europei. Per loro ci sarà modo di festeggiare insieme in un altro momento.

Sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Manoppello (Pescara) gli auguri del sindaco Giorgio De Luca e dell'intera comunità. «Quattro giorni dopo il trionfo dell'Italia al campionato europeo di calcio, è vittoria dei sentimenti. Il nostro Marco Verratti e Jessica Aidi si sono sposati oggi pomeriggio a Neuilly Sur Seine, comune a nord di Parigi. Agli sposi e a tutti i familiari di Marco partiti da Manoppello per essere accanto al centrocampista azzurro, protagonista del successo della nazionale a Wembley, gli auguri del sindaco Giorgio De Luca, dell'Amministrazione comunale e dell'intera comunità. Vi aspettiamo a Manoppello non appena sarà possibile per brindare insieme!».