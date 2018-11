Bobby Solo, la figlia Veronica Satti: «Ho ricevuto minacce di morte»

Veronica Satti in lacrime su Instagram. La figlia di Bobby Solo è tornata sul social dopo aver oscurato il suo profilo per una settimana e in un video ha spiegato l'accaduto. Tutto sarebbe nato a Pomeriggio 5, quando avrebbe espresso un giudizio poco lusinghiero nei confronti di Francesco Monte che aveva detto: «Mi fa schifo vedere la mia donna che bacia un'altra donna». A quel punto sarebbe arrivate a Veronica: «Hanno minacciato di morte mio nonno e il mio cane».

Ecco cosa avrebbe detto l'ex gieffina su Instagram: «Mi sono levata per una settimana da Instagram perché ho espresso un’opinione su Francesco Monte. Ho ricevuto delle minacce di morte per mio nonno e per il mio cane. Mi fanno più male. Mi hanno scritto ‘Ti ammazzo il cane’ e ‘Ti ammazzo tuo nonno’ è stato orribile. Sono una persona e non posso leggere cose del genere. È stato cyberbullismo e qualcuno deve prendersi delle responsabilità».

E avrebbe concluso: «Non ho paura di chi mi insulta, però mi devo tutelare e l’ho fatto con il mio legale e la polizia postale. Purtroppo le leggi sono lentissime».

Ultimo aggiornamento: 19:33

