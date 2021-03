Orietta Berti il dramma a Verissimo: «Mio marito è stato molto male per il Covid: ha perso 16 chili»

È entrata con una enorme conchiglia rossa cucita sulle spalle: un po' cuscino e un po' mantello. Orietta Berti stupisce ancora, fa sorridere e suscita empatia. «Dopo la prima esibizione (a Sanremo, ndr) ho ricevuto messaggi da tutto il mondo! Non credevo di avere così tanti amici e tanto giovani», ha raccontato Orietta ospite di Verissimo.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Orietta Berti, in gara a Sanremo 2021 FRANCIA Nuda sul palco dei César per protesta contro cinema e teatri... CESENA Morto Raoul Casadei, chi era: da "Romagna mia" a "Ciao... L'INTERVISTA Sanremo 2021, Fulminacci: «Jovanotti mi ha chiamato per dirmi:... IL MISTERO Chi l'ha visto, la madre di Luis Miguel ritrovata dopo 35 anni?...

Ma oggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha anche confessato un grande dolore: «Mio marito è stato male, ha perso 16 chili...». Silvia Toffanin si è commossa. Suo marito, Osvaldo Paterlini, è stato molto male quando ha contratto il Covid.

"Quando ti sei innamorato", è la canzone sanremese dedicata al marito Osvaldo. L'ultima volta che Orietta era stata a Sanremo era stato 29 anni fa con Giorgio Faletti: «Quando sono tornata quest'anno, ho pensato subito a lui che non c'è più».

Orietta Berti, testo e significato di "Quando ti sei innamorato": la canzone di Sanremo 2021

Morto Giorgio Faletti, aveva 63 anni: addio al comico, attore e scrittore lanciato da Drive in

L'esperienza di Osvaldo alle prese con la malattia è stata molto dura. Il coronavirus, che sta macinando vittime e contagi ancora a ritmo sostenuto, è entrato anche a casa di Orietta. «Osvaldo è stato molto male per il Covid - ha detto la popolare cantante emiliana - ha perso 16 chili, adesso ne ha ripresi cinque. Sta migliorando, cammina anche meglio. Domani festeggiamo 54 anni di matrimonio, ho ordinato la cena al ristorante. Per una volta non voglio cucinare».

Stanno insieme da 54 anni, ma come ha conosciuto suo marito Orietta Berti? «Appena ho visto Osvaldo mi è piaciuto, era serio e protettivo. Essendo un capricorno è un po' possessivo e per noi Gemelli è una bella colonna. Siamo nonni di una bambina che si chiama Olivia, ci chiamiamo tutti con la O. I nostri due figli? Li abbiamo concepiti tutti e due in Australia».

Le gag e le gaffe di Orietta (e i social impazziscono)

Sorrisi a go go con Orietta Berti: a Verissimo ha raccontato anche di quando a Sanremo è stata fermata dalle forze dell'ordine, rischiato la vita sulle scale dell’Ariston e ha pure allagato il bagno del camerino. La volante l'ha fermata alle 23, un'ora dopo il coprifuoco, e per farsi riconoscere (Orietta non fa la vip) ha abbassato la mascherina. I poliziotti le hanno detto di ritirarla immediatamente su: «L'abbiamo riconosciuta dal ciuffo!». «Per fortuna non mi hanno fatto la multa: sono stati gentili», ha detto la cantante.

Celebre ormai la gaffe sui Naziskin, alias i Maneskin.

Orietta Berti incontra i suoi "Naziskin" Maneskin: «A Sanremo 12 volte senza vincere, loro ci sono riusciti subito»

Ha allagato il bagno per mettere nell'acqua i fiori di Sanremo nel lavandino e infine ha raccontato pure un incidente hot: ha rischiato di perdere i pantaloni, quelli di paillettes. Incidente sventato con una spilla da balia a portata di mano grazie a un’assistente di palco.

Che queen.

Orietta Berti a ruota libera a Domenica In: «Il mio segreto? Mangio peperoncino»

Ultimo aggiornamento: 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA