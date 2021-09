Venezia, Valentina Parisse elegantissima in rosso sul red carpet della Mostra del Cinema

Mercoledì 8 Settembre 2021, 17:48

Tra star internazionali del grande cinema, celeb più famose al mondo e gli artisti italiani del momento, alla settima giornata della Biennale del Cinema spicca il nome di Valentina Parisse, cantautrice sulla cresta dell’onda e… del red carpet! In occasione della 78esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, l’artista è sbarcata al Lido in occasione della proiezione del film western fuori concorso “Old Henry” di Potsy Ponciroli (USA), elegantissima in un outfit total red griffato Pronovias, tra i brand più glamour in Spagna.

Valentina Parisse attualmente sta lavorando a programmi televisivi di prossima uscita, al suo tour nei teatri italiani e al nuovo progetto discografico, previsti per il 2022. Ha recentemente ricevuto il prestigioso riconoscimento "Ischia Exploit Music Award 2021" per il talento artistico, con cui è entrata a far parte del gruppo dei big della musica intervenuti nelle prime 18 edizioni dell’Ischia Global Film & Music Festival. Tra gli altri artisti premiati, Quincy Jones, Sting, Sheryl Crow, Julio Iglesias, Andrea Bocelli, Zucchero, Laura Pausini, Gino Paoli, Al Bano, Antonello Venditti, Riccardo Cocciante, Stefano Bollani e i compositori premi Oscar Elliot Goldenthal, Jan Kaczmarek, Gustavo Santaolalla, Daria Marianelli, il compianto Luis Bacalov e tanti altri artisti della musica nazionale e globale. I suoi singoli più recenti “Estate Killer”