Venezia 80, Anna Falchi "sfida" il vento e incanta il red carpet

Mercoledì 6 Settembre 2023, 17:21

Il protagonista della settima serata di Venezia 80 è stato il vento. Sul red carpet effetto "Marylin" con le stare che affrontavano il tappeto rosso di fronte alle "cinematografiche intemperie". Il vento ha soprattutto enfatizzato la figura straordinaria di Anna Falchi che indossava un abito color bronzo in seta e sandali dorati. Il suo sorriso lappone ha illuminato gli occhi dei suoi fan come un'aurora boreale del Nord Europa. Anna Falchi: «I miei ex? Fiorello il primo amore, Ricucci l'errore più grande. Oggi sono felice grazie a Walter»