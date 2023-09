Venezia 2023, il Festival degli influencer sconosciuti: arriva Zequila (ma nessuno lo saluta) e a Paola Turani neanche una foto

Ammettiamolo, si fa fatica a trovare un divo universalmente conosciuto quest'anno a Venezia 2023. E per universalmente si intende non uno da milioni di follower su Instagram. ma un personaggio che abbia rappresentato l'Italia nel cinema o nella televisione. E non c'entra lo sciopero degli attori di Hollywood. Perché - per dirla con le parole di Favino - bravissimi attori (tutti italiani) li abbiamo anche noi. Solo che in pochi hanno sfilato sul red carpet di Venezia, uno degli eventi più famosi che ha l'Italia. O almeno così dovrebbe essere. Al di là di qualche volto noto, spuntano come funghi gieffini, influencer, tiktoker. Sì, ma chi sono? E soprattutto cosa fanno? Se lo chiede spesso il pubblico assiepato dietro le transenne in attesa di qualche vip degno di questo nome.

Il video di Zequila

E così succede che tra i tanti volti apparsi al Lido sia arrivato, ad esempio, anche Antonio Zequila, ex concorrente del Grande Fratello. E' stato lui stesso a pubblicare sul suo profilo Instagram l'arrivo in Laguna a Venezia a bordo di un iconico taxi boat ma questo video ha suscitato clamore nel mondo social: perché Antonio viene ripreso mentre sembra salutare fan in agguato, in realtà pare proprio non ci sia nessuno attorno a lui. Il video è stato mostrato dal tg satirtico di Antonio Ricci,"Striscia la Notizia.

Paola Turani ignorata

Lo stesso succede per Paola Turani: 2 milioni di follower su Instagram, davvero pochi nel mondo reale.

Almeno così sembra. Perché dopo aver sfilato, bellissima, sul tappeto rosso, mettendosi in posa per le foto di rito, Paola si avvicina carinamente per dispensare foto e autografi, ma dalla folla non arriva alcuna richiesta di selfie. Pochi istanti dopo, l’influencer ritorna al suo posto sul tappeto rosso. Il video è già diventato virale sui social.

La polemica di Gue Pequeno

La polemica sugli "influnienter" era già esplosa con Gue Pequeno. Il cantante aveva fatto un post su Instagram per esprimere il suo dissenso sugli ospiti presenti quest'anno: «A Venezia c'è gente che un film non lo ha mai visto. Solo #gieffini, #influencer (#influnienter) e sconosciuti», facendo riferimento a personaggi che secondo lui non hanno una reale affinità con il cinema. I nomi citati da Gue Pequeno includevano Cecilia Rodriguez, Clizia Incorvaia, Natalia Paragoni, Beatrice Valli, Marco Fantini, Isabella Recalcati e Manuel Marascio di “Temptation Island”. La polemica lanciata da Gue Pequeno ha fatto rapidamente il giro dei social media e degli organi di stampa, suscitando un acceso dibattito. E non ha tutti i torti.