Veggente di Trevignano, Gisella e Gianni Cardia indagati per truffa: chi è l'ex adepto Luigi Avella che gli ha donato 123mila euro e li ha denunciati

«Sta arrivando una nuova pandemia, me l'ha detto la Madonna». Il 25 maggio scorso Giuseppa Scarpulla, meglio nota come Gisella Cardia cioè la veggente di Trevignano, annunciava così ai suoi seguaci il vicino turbameno. E invece lo sconquasso sembra essere arrivato proprio per lei e per il marito Gianni Cardia: la coppia è infatti finita sul registro degli indagati della procura di Civitavecchia dopo le denunce di Luigi Avella, ex adepto che aveva donato oltre 123mila euro all'associazione «Madonna di Trevignano» appartenente ai coniugi. L'uomo si è poi pentito della cospicua donazione e ha denunciato i Cardia.

«Ho donato con bonifici, ma qualcosa non andava»

Il caso intorno alla veggente è scoppiato quando Avella, ex amico dei coniugi indagati e benefattore della loro associazione, ha avuto il sospetto che qualcosa non quadrasse: «Ho dato in tutto 123 mila euro tutto con bonifici per fare degli acquisti: le panche, la recinzione, una macchina e tante altre cose. Di questi, 30 mila euro li ho dati al marito per sostenere le spese della logistica. Quando ho scoperto che qualcosa non andava mi sono allontanato».

Avella è stato interrogato nei giorni scorsi dai carabinieri e la notizia dell'inchiesta è stata diffusa la mattina di mercoledì 12 giugno nella trasmissione Mattino Cinque su Canale Cinque. Ma il legale della coppia, Giuseppe Marazzita, sembra non saperne nulla: «A noi non è ancora stato notificato nulla. I miei assistuti sono tranquilli. Dai controlli della finanza le attività dell'associazione sono risultate regolari».

La TAC alla Madonna

Anche Gaston Zama aveva indagato sulla Madonna di Trevignano e sulle statue di Gisella Cardia che erano state portate al centro dell'attenzione mediatica per delle presunte lacrimazioni miracolose. E per capire se dagli occhi della statua fossero scese lacrime truccate, l'inviato di Italia 1 aveva convinto i coniugi ad effettuare una TAC: le statuette erano quindi state trasportate in laboratorio di radiologia ed analizzate da una vera e propria equipe di medici.

E già in quel momento le presunte verità iniziavano a sgretolarsi.

Ma prima di finire sul registro degli indagati della procura di Civitavecchia, l'ex veggente lo scorso marzo era stata ''scomunicata'' dalla diocesi di Civita Castellana che aveva giudicato di origine non soprannaturale i suoi prodigi: Gisella aveva infatti dichiarato di saper moltiplicare gnocchi e pizza.

Oltre a questo, era rimasta coinvolta anche in un processo per bancarotta relativo a un’azienda di ceramiche siciliana, mentre suo marito Gianni Cardia, rappresentante dell’associazione Madonna di Trevignano, è finito a processo per gli abusi edilizi realizzati in un terreno di Trevignano Romano.