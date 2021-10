Domenica 17 Ottobre 2021, 11:12

Era arrivata al ristorante La Lampara una prenotazione anonima online per un tavolo appartato. Lo staff del ristorante di Senigallia non poteva immaginare che a richiederlo fosse l’entourage di Vasco Rossi. Da non crederci quando l’hanno visto entrare e invece si era proprio lui.

Vasco è venuto a Senigallia giovedì sera, decidendo di cenare nel ristorante sul lungomare Mameli. I titolari gli avevano già riservato una saletta mentre il resto dei clienti stava cenando nella sala principale. La privacy è stata garantita e nessuno dei clienti l’ha disturbato per un selfie o un autografo.



L’unica ad aver “osato” è stata Laura Nava, titolare insieme al marito Marco Rosati del locale. Non ha saputo resistere, era un’occasione imperdibile a cui non ha voluto rinunciare e il grande Vasco Rossi non ha avuto problemi a concedersi per uno scatto veloce prima di andare via. «C’è arrivata la prenotazione anonima online con una richiesta specifica per un tavolo appartato – spiega Laura Nava –, abbiamo saputo che riguardava Vasco Rossi solo quando l’abbiamo visto entrare. Terminata la cena ha salutato lo staff, venendo in cucina, è stato veramente gentile e disponibile. Avevamo una ventina di avventori e solo un paio l’hanno riconosciuto anche perché era nella saletta con le persone arrivate con lui, appartato, tutti gli altri clienti abituali erano nella sala grande».