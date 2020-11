Vasco Rossi si confessa a Cesare Cremonini: «Sono sopravvissuto a Br, droga, depressione e coma»

Vasco Rossi si confessa a Cesare Cremonini, nominato direttore di Vanity Fair per un giorno. Il rocker di Zocca ripercorre la sua lunga cavalcata tra cinque decenni, buoni e meno buoni. «Sono un sopravvissuto. Alle Br, alla droga, alla depressione e al coma. Ma credo nella speranza», il succo del racconto. Eccolo.

Scrive Vasco Rossi

Sono sopravvissuto alla «noia». Vivendo a Zocca sapevo che da lì bisognava partire perché se sei in pensione ci stai benissimo, ma a 20 anni non c’è niente da fare. Il mio treno si è chiamato Punto Radio, una delle prime radio «pirata» o «libere», che negli anni ’70 fondai con il mio gruppo di amici storici e che ebbe un successo enorme. L’abbiamo portata avanti a suon di buona musica rock e cantautori, finché abbiamo potuto. Poi, quando è arrivato il momento di scegliere tra diventare commerciali o fallire, abbiamo preferito vendere perché eravamo dei puri. Ma è stata un’esperienza fondamentale, che a me ha aperto le porte del mondo! Dalle discoteche dove come deejay stavo al centro del palco e tutt’intorno bella gente, fino alla scena musicale rock nazionale. Che mi trova ancora e sempre sul fronte del palco, a «imbracciare il gruppo».

Vasco ha scritto una lettera straordinaria. Inedita e commovente. Sono un “direttore” grato e felice. Dopo vi racconto i contenuti di questo numero che ho curato con passione, in cui ho potuto intervistare a modo mio.. @VanityFairIt #VIVERE @vascorossi — Cesare Cremonini (@CremoniniCesare) November 17, 2020

Con la stessa passione, stessa energia e stessa voglia di… 40 anni fa (tutta colpa della radio). Sono sopravvissuto agli anni ’70. Quando c’erano gli anni di piombo, le Brigate Rosse, Lotta Continua e Potere Operaio. Io ero un indiano metropolitano, cercavo di migliorare me stesso perché ero l’uomo anarchico e, sinceramente, a me sembravano dei matti quelli che si chiamavano «potere operaio» ed erano studenti, come gli altri che si chiamavano «lotta continua», e poi al pomeriggio tornavano tutti a casa, dai genitori… Perché erano studenti… E la loro lotta continua finiva lì (che poi, si sa come sono finiti, tutti a lavorare per i Berlusconi, bene o male). Forte della mia esperienza del teatro d’avanguardia, in anni di grandi fermenti intellettuali a Bologna, io tifavo il radicale Pannella e cominciavo a scrivere le mie prime canzoni… Ero un vulcano di idee in fase di esplosione. Tra le cantautorali La nostra relazione o Albachiara, e l’ironico Fegato, fegato spappolato e il provocatorio Non siamo mica gli americani, la mia linea artistica tendeva decisamente al rock, con le sue due anime contrapposte: o ballad struggente o chitarra elettrica che innervosisce. Tutta roba che insieme ti dà una bella pacca, allo stomaco prima e poi ti sale e ti smuove dentro fino ad arrivare al cuore. Ah, sono sopravvissuto alla femminista che mi massacrava di parole, sincerità e dialogo nella coppia innanzitutto, e poi alla mia prima confessione di tradimento mi ha mollato! Sono poi sopravvissuto agli anni ’80, gli anni «da bere» e dell’edonismo.

Sono sopravvissuto alla droga e agli eccessi di quegli anni. Ne ho combinate di cazzate, ma le ho anche pagate tutte. Gli anni ’80, quelli più stupidi del secolo ma anche i più belli e divertenti e, per me, gli anni irriverenti di Colpa d’Alfredo, di Ogni volta, Vita spericolata e di Bollicine. I favolosi e più fantastici anni dopo gli anni ’70… Sono sopravvissuto facendo del rock, ho cominciato a fare del rock in italiano. Usando il gruppo al posto della chitarra elettrica. Sognavo a colori, il mio obiettivo finale era arrivare a fare del rock… e spettacolare (di chiara ispirazione Rolling Stones, io ero Mick Jagger, naturalmente). Per sopravvivenza ho scritto Vado al massimo, C’è chi dice no, Siamo solo noi, canzoni divenute inni generazionali. La musica è sempre stata tutto per me, vivere e… Sopravvivere. Tutto quello che mi indignava della realtà sfociava in canzoni per lo più provocatorie, e dissacranti. Sberleffi e provocazioni contro i perbenisti, i moralisti, i furbetti.

Poi, sono sopravvissuto agli anni ’90, quando all’apice di una carriera ho voluto fare una famiglia, avere un figlio. La scelta più trasgressiva che avrebbe potuto fare una rockstar e per di più affermata: costruire una famiglia, uscire dallo Stupido Hotel. Sono riuscito a tenere in piedi quella famiglia! Grazie naturalmente alla Laura che ne è stata l’artefice e una compagna straordinaria. Abbiamo amato il «progetto famiglia», qualcosa di solido che si costruisce insieme, che va oltre alla passione e si trasforma via via in affetto, amore. Ho contemporaneamente tenuto in piedi la mia storia artistica con canzoni del livello di Vivere, Stupendo, Gli spari sopra, Sally.

“From a lover to a friend”. Grazie @vascorossi 👑. La mia avventura come direttore di @VanityFairIt comincia ora, con le tue parole. ❤️✍️📖 #VIVERE pic.twitter.com/RroUElSDhO — Cesare Cremonini (@CremoniniCesare) November 16, 2020

I miei straordinari anni ’90, quelli dei sogni che si avverano, stadi pieni e le prime consapevolezze che mi hanno ispirato canzoni come Gli angeli. Poi sono sopravvissuto al 2000! Al «millennium bug» con una canzone a cui sono molto affezionato: La fine del millennio. Quando gli amici hanno cominciato a morire intorno, Lolli, Massimo, Marietto… E sono andato in depressione. Ecco, sono sopravvissuto anche a quella depressione lì.

E ho affrontato gli anni ’10. E anche lì, sono andato avanti sempre scrivendo canzoni «oneste e sincere», con la stessa coerenza, non per vendere o compiacere, ma per provocare. Prendo sempre spunto dalla vita e la racconto così com’è, senza ricamarci niente attorno. Dividere il mondo in buoni e cattivi? O piuttosto chiedersi se un senso c’è o la vita la devi prendere così come viene. E sempre mantenendo alto il livello dal vivo, con quella energia e comunicatività straordinaria che mi vengono quando ho di fronte quel mio popolo meraviglioso di fan. Eh già, «sembrava la fine del mondo ma sono ancora qua», pensa, è la canzone regina degli anni ’10, decretata la più significativa e rappresentativa di inizio secolo! Ah, sono anche sopravvissuto a tre malattie mortali, nel 2011, quando sono andato in coma per tre o quattro volte. Preso per un pelo, eh, sono sopravvissuto anche a questo. Sempre alla ricerca di un senso, sempre un po’ scomodo e pieno di domande alle quali devo ancora trovare risposte, tra «vivere o niente» le mie scelte le ho fatte e sono riuscito ad arrivare fino a qui, fino al 2020, quando è scoppiata questa catastrofe mondiale che si chiama Covid.

Questo Covid del caz... Ecco, io penso che sopravvivrò anche a questo… O forse, però, sai cosa c’è? C’è che morirò di noia per il lockdown… Ti abbraccio e… Ti do una notizia: ho una nuova canzone (e un nuovo disco) che esce il 1º gennaio 2021 e… Sarà una canzone d’amore.

